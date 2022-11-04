Як розвиватимуться події під час звільнення Херсона? Експерт назвав три варіанти

За його словами, вже те, що росіяни евакуювали свої установи, говорить про майбутній відступ з Херсона та плацдарму на правобережній частині.

"Важко оцінити, коли це станеться, але ЗСУ не змінюватимуть характеру бойових дій через те, що зараз відбувається на лівому березі Дніпра, а саме - вогневе ураження противника та зниження його бойових потенціалів. Єдине питання тут - це наскільки швидко чи коли ми можемо зменшити бойові можливості військ РФ до рівня, коли вони почнуть відступати", - зазначив Жданов.

При цьому він обережно ставиться до термінів визволення Херсона, оскільки навіть у Головному управлінні розвідки Міноборони України та Пентагоні не беруться називати дати.

"Навіть голова ГУР генерал Кирило Буданов каже, що, можливо, до кінця листопада ми можемо звільнити Херсон, але може й ні. Глава Пентагону США Ллойд Остін заявив про впевненість, що ЗСУ звільнять Херсон, але коли - теж не уточнив", - наголосив експерт.

Він також вважає, що спрогнозувати подальший перебіг бойових дій після звільнення Херсона неможливо. Тому що все залежатиме від ситуації, яка буде складатися після деокупації міста.

"Одна ситуація - якщо російські війська здебільшого здадуться в полон, інша - якщо ми їх розгромимо там і "залишки" окупантів втечуть на лівий берег, і третя - якщо війська РФ організовано вийдуть з правого берега на лівий і займуть там оборону", – додав Жданов.

Щодо настроїв у російському суспільстві, то звільнення Херсона не сильно на них вплине.

"Що не можна сказати про кількість похоронок і трун, які прийдуть з України до РФ. У цьому випадку це єдине, що може сколихнути російське суспільство. Адже наші Збройні сили сьогодні завдають втрат російським військам у кількості до батальйонної тактичної групи на добу", - зазначив він.

На його думку, якщо за місяць-два до Росії надійде від 30 до 60 тисяч похоронок, можна буде говорити про зміну суспільних настроїв.

"Справа в тому, що в Росії суспільство дуже велике, і воно розкидане на великі території, зв'язок між ними дуже слабкий, тому говорити, що завтра зміниться загальна картина в цій країні я не став би", - додав Жданов.