Як розрахувати термін вагітності та дату пологів у додатку на телефоні

Вагітна жінка хоче знати, як розвивається малюк щомісяця і навіть щотижня до пологів. Саме тому для майбутніх мам створено календарі вагітності. Їх можна знайти онлайн або ж завантажити на телефон.

Під час підготовки матеріалу використано такі джерела: Американська асоціація вагітних (American Pregnancy Association).

Для чого потрібен календар вагітності і як його використовувати, розповідає РБК-Україна .

Як розрахувати термін вагітності і дату пологів

Використовувати календар вагітності дуже просто: у спеціальне поле потрібно ввести дату останньої менструації і натиснути кнопку "Розрахувати". Калькулятор визначить, на якому тижні вагітності перебуває жінка, а також розрахує дату пологів.

Розрізняють акушерський термін вагітності (період від першого дня останньої менструації) та справжній (період від зачаття, у середньому на два тижні менший за акушерський термін; ембріональний термін).

Акушери-гінекологи орієнтуються на акушерський термін. Це зумовлено тим, що точно визначити дату зачаття не завжди можливо через нерегулярність менструацій, а також через те, що овуляція в кожному циклі може наставати в різні дні, не обов’язково в середині циклу.

Тобто фактично в перші тижні акушерського терміну жінка не вагітна: у неї відбувається менструація, дозріла яйцеклітина виходить із фолікула, організм готується до запліднення.

Визначати акушерський термін почали давно, коли ще не було відомо про овуляцію й основним проявом вагітності вважали відсутність менструації.

На акушерському терміні базуються й календарі вагітності.

Чим корисний календар вагітності

Вагітність поділяють на 3 триместри. Перший триместр триває з 1-го по 13-й тиждень, другий - з 14-го по 27-й, третій - з 28-го по 40-й, до пологів. І в кожному триместрі щотижня відбуваються зміни, пов’язані з ростом і розвитком плода.

Календар допомагає контролювати перебіг вагітності та розвиток плода на різних термінах. Він по тижнях описує, що відбувається в організмі матері, як росте і розвивається дитина, дає рекомендації та поради щодо способу життя й раціону, підбору одягу, нагадує про необхідність своєчасно відвідати лікаря, здати аналізи і зробити УЗД.

Календар допомагає жінці заздалегідь підготуватися до майбутніх змін і дізнатися, яким буде наступний етап розвитку малюка.

Багато жінок ведуть особистий календар, у який записують свої відчуття й переживання. Вони можуть прикрашати його малюнками на свій смак і під настрій.

Лікарі заохочують вести такі календарі - організм кожної жінки неповторний, і відчуття у майбутніх мам можуть різнитися. Крім того, особистий календар після народження малюка можна зберегти для сімейного архіву.

Чи можна визначити стать малюка за календарем вагітності

Багатьох жінок цікавить, чи є календар вагітності для визначення статі дитини. Майбутній мамі кортить дізнатися або хоча б припустити, хто в неї народиться - хлопчик чи дівчинка.

На УЗД стать малюка визначається тільки на 20-му тижні, до того ж це дослідження може бути неінформативним через положення плода.

З давніх-давен збереглася діаграма - китайський календар вагітності. Його використовували в королівській родині, щоб запланувати зачаття хлопчика для продовження роду. В основі методу - вік матері на момент настання вагітності та місяць, коли має народитися малюк.

Але на стать дитини впливають не ці чинники, а хромосоми, що містяться у сперматозоїдах. Якщо яйцеклітина, яка завжди містить хромосому X, заплідниться сперматозоїдом - носієм такої самої хромосоми, народиться дівчинка, а якщо сперматозоїдом із хромосомою Y - буде хлопчик.

Тому календарі вагітності неінформативні для визначення статі малюка.

Особливий календар вагітності: двійнята

Вагітність двійнятами - це подвійна відповідальність. Потижневий внутрішньоутробний ріст таких малюків відрізняється від розвитку дитини у разі одноплідної вагітності.

Для майбутніх мам, які очікують на двійню, є спеціальні календарі, побудовані за тим самим принципом, що і для одноплідної вагітності, але в них акцент робиться на більш швидкому розвитку двійнят.

Індивідуальний калькулятор набору ваги під час вагітності

Калькулятор набору ваги дає змогу розрахувати допустиму надбавку на кожному тижні. У спеціальні поля треба ввести масу тіла жінки до вагітності, зріст, дані про те, одноплідна вагітність чи багатоплідна, перший день останньої менструації і вагу на момент підрахунку.

Перевищення максимального значення вказує на ускладнення, наприклад набряки або багатоводдя, а показник, що не дотягує до нижньої межі норми, свідчить про затримку розвитку плода.

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