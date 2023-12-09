Как рассчитать срок беременности и дату родов в приложении на телефоне

Беременная женщина хочет знать, как развивается малыш ежемесячно и даже еженедельно до родов. Именно поэтому для будущих мам созданы календари беременности. Их можно найти онлайн или скачать на телефон.

Зачем нужен календарь беременности и как его использовать, рассказывает РБК-Украина .

Как рассчитать срок беременности и дату родов

Использовать календарь беременности очень просто: в специальное поле нужно ввести дату последней менструации и нажать кнопку "Рассчитать". Калькулятор определит, на какой неделе беременности находится женщина, а также рассчитает дату родов.

Различают акушерский срок беременности (период с первого дня последней менструации) и истинный (период от зачатия, в среднем на две недели меньше акушерского срока; эмбриональный срок).

Акушеры-гинекологи ориентируются на акушерский срок. Это обусловлено тем, что точно определить дату зачатия не всегда возможно из-за нерегулярности менструаций, а также из-за того, что овуляция в каждом цикле может наступать в разные дни, не обязательно внутри цикла.

То есть фактически в первые недели акушерского срока женщина не беременна: у нее происходит менструация, созревшая яйцеклетка выходит из фолликула, организм готовится к оплодотворению.

Определять акушерский термин начали давно, когда еще не было известно об овуляции и основным проявлением беременности считали отсутствие менструации.

На акушерском сроке базируются и календари беременности.

Чем полезен календарь беременности

Беременность делят на 3 триместра. Первый триместр длится с 1-й по 13-ю неделю, второй - с 14-й по 27-ю, третий - с 28-й по 40-ю, до родов . И в каждом триместре еженедельно происходят изменения, связанные с ростом и развитием плода.

Календарь помогает контролировать течение беременности и развитие плода на разных сроках. Он по неделям описывает, что происходит в организме матери, как растет и развивается ребенок, дает рекомендации и советы по образу жизни и рациону, подбору одежды, напоминает о необходимости своевременно посетить врача, сдать анализы и сделать УЗИ.

Календарь помогает женщине заранее подготовиться к предстоящим изменениям и узнать, каким будет следующий этап развития малыша.

Многие женщины ведут личный календарь, в который записывают свои ощущения и переживания. Они могут украшать его рисунками по своему вкусу и под настроение.

Врачи поощряют вести такие календари - организм каждой женщины неповторим, и ощущения у будущих мам могут отличаться. Кроме того, личный календарь после рождения малыша можно сохранить для семейного архива.

Можно ли определить пол малыша по календарю беременности

Многим женщинам интересно, есть ли календарь для определения пола ребенка. Будущей маме не терпится узнать или хотя бы предположить, кто у нее родится - мальчик или девочка.

На УЗИ пол малыша определяется только на 20-й неделе, к тому же это исследование может быть неинформативным из-за положения плода.

Издавна сохранилась диаграмма - китайский календарь беременности. Его использовали в королевской семье, чтобы запланировать зачатие мальчика для продолжения рода. В основе метода - возраст матери на момент наступления беременности и месяц, когда должен родиться малыш.

Но на пол ребенка влияют не эти факторы, а хромосомы, содержащиеся в сперматозоидах. Если яйцеклетка, которая всегда содержит хромосому X, оплодотворится сперматозоидом - носителем такой же хромосомы, родится девочка, а если сперматозоидом с хромосомой Y - будет мальчик.

Поэтому календари беременности неинформативны для определения пола малыша.

Особый календарь беременности: двойня

Беременность двойней - это двойная ответственность. Еженедельный внутриутробный рост таких малышей отличается от развития ребенка в случае одноплодной беременности.

Для будущих мам, ожидающих двойню, есть специальные календари, построенные по тому же принципу, что и для одноплодной беременности, но в них акцент делается на более быстром развитии двойняшек.

Индивидуальный калькулятор набора веса во время беременности

Калькулятор набора веса позволяет рассчитать допустимую прибавку на каждой неделе. В специальные поля нужно ввести массу тела женщины до беременности, рост, данные о том, одноплодная беременность или многоплодная, первый день последней менструации и вес на момент подсчета.

Превышение максимального значения указывает на осложнения, например отеки или многоводие, а показатель, не дотягивающий до нижней границы нормы, свидетельствует о задержке развития плода.

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