Як розрахувати розмір майбутньої пенсії та стаж: нові можливості сервісу ПФУ

Українці можуть оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком за допомогою електронного сервісу "Пенсійний калькулятор". Тепер цю послугу можна отримати не лише онлайн.

Сервіс використовує дані з електронних реєстрів ПФУ

Сервіс "Пенсійний калькулятор" на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду дає можливість оцінити розмір своєї майбутньої пенсії за віком. Також можна визначити наявний страховий стаж людини, якщо ввести всі необхідні дані за трудовою книжкою за періоди до 1 січня 2004 року та визначити вік, коли можна буде вийти на пенсію з урахуванням стажу.

Досі українці могли скористатися сервісом лише через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Тепер реалізований ще один режим доступу до послуги – у сервісних центрах головних управлінь Пенсійного фонду України.

Це означає, що людина може звернутися до сервісного центру ПФУ, а фахівці, які ведуть прийом громадян, можуть за допомогою "Пенсійного калькулятора" розрахувати її страховий стаж та орієнтовний розмір пенсії.

Для цього електронний сервіс використовує дані, які є в електронних реєстрах Пенсійного фонду. За потреби можна додати інформацію про ті періоди роботи, які в реєстрах відсутні.

Як скористатися "Пенсійним калькулятором" самостійно

Скористатися "Пенсійним калькулятором" можна в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Зареєструватися треба за допомогою електронного цифрового підпису. Алгоритм дій буде такий:

Перевірити актуальність своїх персональних даних (ПІБ, дату народження, стать), у разі потреби – внести правильні правильні дані.

Обрати алгоритм розрахунку пенсії – за введеними даними або за стажем, який людина матиме на дату настання пенсійного віку.

Актуалізувати дані щодо роботи – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та за потреби відредагувати суми щомісячного заробітку. Треба натиснути "Додати період", в анкеті "Новий період трудової діяльності" заповнити необхідні поля. Дані щодо суми заробітної плати можна отримати в розділі "Моя заробітна плата" в лівому горизонтальному меню.

Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати".

Фото: Зразок використання сервісу "Пенсійний калькулятор" (скриншот РБК-Україна/ portal.pfu.gov.ua)

Після розрахунку пенсії користувач отримає таку інформацію:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або з урахуванням стажу на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Ці результати розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ постійно. Вносити зміни та уточнення, а також розраховувати пенсію можна необмежену кількість разів.

У ПФУ зазначають, що "Пенсійний калькулятор" розраховує орієнтовний розмір пенсії за віком за показниками на момент розрахунку та з урахуванням чинних механізмів обчислення страхового стажу і заробітної плати. Тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі більш точний.