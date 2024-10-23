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Як росіянам вже рік вдається вести наступ: пояснення Міноборони

Фото: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Росії вдається підтримувати наступ на фронті у продовж року завдяки перевазі у живій силі та зброї. Обсяги набору до війська в Україні та Росії "неспівставні".

Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Перевага в ресурсах Російської федерації дуже значна. По-друге - у них людський ресурс і можливість його підготовки суттєво перевищує наші ресурси", - сказав він.

За його словами, основні складові математики війни – люди та зброя. "Упродовж усього періоду війни росармія значно переважає нас у кількості солдат, засобів ураження, бронетехніки. Саме за рахунок цієї кількісної переваги ворога в живій силі і техніці ми маємо складну ситуацію у районі Покровська та на інших ділянках фронту", - сказав він.

Як зазначив Гаврилюк, нам бракує інструментів боротьби з російськими бойовими літаками, що несуть планерні бомби. "Вони щодня скидають сотню КАБів на наші позиції та прифронтові міста. На окремих ділянках фронту щодоби відбуваються 150 - 200 штурмів. Це дуже висока інтенсивність бойових дій", - повідомив представник Міноборони.

Він заявив, що для зниження наступального імпульсу росіян Силам оборони України потрібно додати вогневої потужності. Також потрібно більше солдатів, якісно підготовлених.

"І найголовніше – що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни – це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем. Якщо у когось є думки про те, що "Іван відвоює за Петра" чи навпаки – такого варіанту не буде", - додав він.

Гаврилюк зазначив, що у нас на сьогодні в інформаційному просторі чомусь переважає негативне відношення до процесів мобілізації, але мало інформації, що спонукає громадян України до захисту своєї держави.

"Ці причини є основними, які впливають на те, що Російська федерація має повзуче просування на фронті", - сказав він.

Відповідаючи про наші обсяги набору до війська і набори до війська у Росії, Гаврилюк заявив, що вони "неспівставні".

Нагадаємо, перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк вважає, що Україна не зможе перехопити стратегічну ініціативу без отримання переваги в повітрі.

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