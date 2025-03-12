Як Путін відреагує на мирний план: прогноз політолога

"Найголовніше, що Путін зависне, оскільки в нього рішення так і не ухвалено. І, можливо, далі піде жорсткий тиск на Росію, тому що, ну ось, гаразд, є все, є мирний план, а ви не погоджуєтеся. І все те, що було ось до цього розгорнуто проти України, буде розгортатися проти Росії в такому ж абсолютно форматі", - сказав він.

Політолог вважає, що президент США Дональд і далі вимагатиме зустрічі з Путіним і говоритиме, що з Путіним у нього хороші стосунки. "Володимире, давай ми нарешті зустрінемося і все з тобою вирішимо. А Путін боятиметься з ним зустрічатися, як і раніше, тому що у нього немає гарантії, немає впевненості, що його одного за стіл не посадять і не почнуть практично фізично примушувати на щось погодитися", - розповів Преображенський.

За його словами, Путіну потрібен комфортний простір, де в нього манія переслідування не буде вмикатися. Це навіть не Саудівська Аравія. "Усе він прекрасно знає про Саудівську Аравію, він сам такий самий, як вони. Ось вони не дарма про Мінськ знову раптом згадали. Тому що це його оточення, яке йому каже - не обов'язково їхати в Саудівську Аравію, а тим більше у США. Можливо, Трамп приїде все-таки на 9 травня або, можливо, в Мінську можна буде зустрітися", - вважає політолог.

Преображенський заявив, що буде два тригери: припинення вогню й особиста зустріч. "Це два ключові моменти, за якими поки неможливо взагалі уявити, щоб вони домовилися", - додав він.

Мирна пропозиція

Нагадаємо, Сполучені Штати 11 березня погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив про готовність підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.

Після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джидді (Саудівська Аравія) держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США тепер передадуть пропозицію Росії, і тепер м'яч на боці Москви. Рубіо заявив, що Вашингтон хоче досягти повної угоди з Росією та Україною "якомога швидше".

За даними "Левада-центру", більшість жителів Росії (75%) підтримали б рішення Володимира Путіна, якби він "цього тижня" вирішив припинити війну з Україною. Однак, якби Путін "цього тижня" вирішив припинити війну, але з умовою повернення окупованих територій, то його рішення підтримало б тільки 28% жителів Росії.