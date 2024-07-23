Як продовжити життя акумулятору автомобіля: кілька неочевидних порад

Акумулятор, який запускає наш мотор і живить електрообладнання при непрацюючому двигуні, за ідеальних умов може прослужити і 10 років. Такі випадки відомі і не дивують фахівців. Тому що вони знають, що тривалість служби свинцево-кислотної батареї дуже залежить від умов її роботи. Йдеться про фактично один чинник: ступінь зарядженості акумулятора протягом його життя. Чим довше він буде стояти розрядженим, тим коротшим буде його ресурс.

Що впливає на ресурс АКБ

Не вдаючись в хімічні питання, двома словами опишемо суть старіння АКБ. Її свинцеві пластини мають тенденцію до сульфатації – вкриванням шаром сірчанокислого свинцю, і цей процес прискорюється, коли батарея розряджена. В результаті пластини втрачають свою спроможність обмінюватися іонами з електролітом, і акумулятор не може накопичувати енергію. І чим довше акумулятор перебуває у розрядженому стані, то швидше його пластини засульфатуються – і вийдуть з ладу.

Що робити, аби продовжити життя батареї

Таким чином, рецепт довголіття АКБ простий: треба не допускати, щоб вона надовго залишалася у розрядженому стані. Ось що для цього треба робити власникові сучасного автомобіля:

Уникайте розрядження батареї: надовго увімкненими фарами при непрацюючому двигуні, тривалими спробами завести несправний двигун, роботою потужної аудіосистеми протягом цілого дня (ночі). Якщо ваші поїздки короткі, виснажений акумулятор не зарядиться повністю від генератора і залишатиметься частково розрядженим;

Не перегрівайте акумулятор. Виконати цю умову влітку непросто, але дещо можна зробити. Висока температура прискорює процес сульфатації, тож у спеку краще після завершення поїздки не ставити машину на відкритому сонці. Треба, щоб підкапотний простір разом з акумулятором якомога швидше охолонув;

Під час запуску мотора прислуховуйтесь, наскільки жваво стартер крутить двигун. Якщо це у нього виходить мляво, значить, акумулятор частково розряджений і його треба якнайшвидше підзарядити від стаціонарного зарядного пристрою; підзарядка від генератора на ходу потребує не одну годину їзди заміською трасою;

Взимку рекомендується кожні місяць-півтора заряджати батарею від стаціонарного зарядного пристрою. Адже в холоди акумулятор віддає багато енергії, і якщо машина не їздить на далекі відстані, він подовгу залишається напіврозрядженим.

Як контролювати батарею

Власники з мінімальними навичками догляду за машиною можуть контролювати зарядження акумулятора більш точно. Надійна діагностика – це замір напруги на клемах АКБ, причому важливо зробити це після 6–8 годин перебування батареї у спокої, коли вона не заряджалась і не віддавала струм. За таких умов вольтметр має показати не менше 12,6 В, і це буде означати, що акумулятор справний і повністю заряджений. Робити такий тест бажано приблизно раз на місяць.

Що робити з посадженим акумулятором

Його слід зарядити до 100 %. Запускати двигун і намагатися зарядити акумулятор від генератора особливого сенсу немає – це довго і дорого. Краще зробити це від домашньої (гаражної) зарядки від мережі 220 В, або ж дати батареї зарядитись на ходу від генератора. Рекомендований струм домашнього пристрою зарядки – 10 % від ємності батареї: наприклад, для АКБ типорозміру 6СТ-60 ємністю 60 А*г це буде 6 ампер.

Якщо заряджати АКБ за усіма правилами електротехніки, то доведеться згадати про цілу купу тонкощів – обрахування часу зарядки, температуру електроліту та його кипіння, десульфатацію малими струмами тощо. Тобто доведеться або витратити час на вивчення цього питання, або їхати на СТО до професіоналів.

Коротко

Цікаво зауважити, що жоден виробник автомобільних акумуляторів не вказує строк їх служби – тому що ресурс навіть найкращої батареї залежить від багатьох зовнішніх чинників. Тож якщо для вас важливо продовжити термін служби АКБ, більш-менш ретельно дотримуйтеся наших порад. А якщо ціна нового акумулятора для вас не критична, експлуатуйте машину без додаткових клопотів: якщо авто справне, на 3 – 4 роки вам батареї вистачить.