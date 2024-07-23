Як продовжити життя акумулятору автомобіля: кілька неочевидних порад

Один з недешевих компонентів автомобіля, який час від часу доводиться купувати власникові – його стартерний акумулятор. Тільки от чомусь в одного водія АКБ служить 3 роки, а в іншого – 8… Як продовжити життя батареї?
Про те, як забезпечити довгий строк служби автомобільного акумулятора, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Autocentre та матеріали Bosch.
Акумулятор, який запускає наш мотор і живить електрообладнання при непрацюючому двигуні, за ідеальних умов може прослужити і 10 років. Такі випадки відомі і не дивують фахівців. Тому що вони знають, що тривалість служби свинцево-кислотної батареї дуже залежить від умов її роботи. Йдеться про фактично один чинник: ступінь зарядженості акумулятора протягом його життя. Чим довше він буде стояти розрядженим, тим коротшим буде його ресурс.
Не вдаючись в хімічні питання, двома словами опишемо суть старіння АКБ. Її свинцеві пластини мають тенденцію до сульфатації – вкриванням шаром сірчанокислого свинцю, і цей процес прискорюється, коли батарея розряджена. В результаті пластини втрачають свою спроможність обмінюватися іонами з електролітом, і акумулятор не може накопичувати енергію. І чим довше акумулятор перебуває у розрядженому стані, то швидше його пластини засульфатуються – і вийдуть з ладу.
Таким чином, рецепт довголіття АКБ простий: треба не допускати, щоб вона надовго залишалася у розрядженому стані. Ось що для цього треба робити власникові сучасного автомобіля:
Власники з мінімальними навичками догляду за машиною можуть контролювати зарядження акумулятора більш точно. Надійна діагностика – це замір напруги на клемах АКБ, причому важливо зробити це після 6–8 годин перебування батареї у спокої, коли вона не заряджалась і не віддавала струм. За таких умов вольтметр має показати не менше 12,6 В, і це буде означати, що акумулятор справний і повністю заряджений. Робити такий тест бажано приблизно раз на місяць.
Його слід зарядити до 100 %. Запускати двигун і намагатися зарядити акумулятор від генератора особливого сенсу немає – це довго і дорого. Краще зробити це від домашньої (гаражної) зарядки від мережі 220 В, або ж дати батареї зарядитись на ходу від генератора. Рекомендований струм домашнього пристрою зарядки – 10 % від ємності батареї: наприклад, для АКБ типорозміру 6СТ-60 ємністю 60 А*г це буде 6 ампер.
Якщо заряджати АКБ за усіма правилами електротехніки, то доведеться згадати про цілу купу тонкощів – обрахування часу зарядки, температуру електроліту та його кипіння, десульфатацію малими струмами тощо. Тобто доведеться або витратити час на вивчення цього питання, або їхати на СТО до професіоналів.
Цікаво зауважити, що жоден виробник автомобільних акумуляторів не вказує строк їх служби – тому що ресурс навіть найкращої батареї залежить від багатьох зовнішніх чинників. Тож якщо для вас важливо продовжити термін служби АКБ, більш-менш ретельно дотримуйтеся наших порад. А якщо ціна нового акумулятора для вас не критична, експлуатуйте машину без додаткових клопотів: якщо авто справне, на 3 – 4 роки вам батареї вистачить.
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