Як продовжити заряд iPhone без налаштувань і додатків: спрацює одна проста дія

Один жест економить заряд щодня

Секрет - класти смартфон екраном донизу, коли ви ним не користуєтеся. Саме так: лише один рух, і заряд почне триматися помітно довше.

Такий ефект досягається завдяки функції Facedown Detection, яка з'явилася ще в 2019 році разом з iOS 9, але досі залишається маловідомою.

Якщо iPhone лежить дисплеєм донизу, він не вмикає екран під час отримання сповіщень, тим самим заощаджує заряд - особливо це актуально для тих, хто часто отримує листи, повідомлення в месенджерах, push-повідомлення.

При цьому, якщо у вас увімкнена вібрація або звук, ви все одно почуєте або відчуєте повідомлення, просто без зайвого підсвічування екрана.

iPhone визначає, що він лежить екраном донизу, завдяки датчику освітленості та датчику наближення - ті самі технології використовуються, коли ви підносите телефон до вуха під час дзвінка.

Підсвічування екрана - одна з найбільш енергоємних функцій смартфона, і вимкнення її при кожному повідомленні значно знижує витрату батареї.

Що ще допоможе заощадити заряд:

Обмежте кількість повідомлень. Перейдіть у Налаштування, Повідомлення, виберіть потрібний застосунок і вимкніть пункт "Дозволити сповіщення"

Увімкніть "Зведення повідомлень" за розкладом.

Ця функція об'єднує сповіщення від обраних застосунків і надсилає їх у вигляді короткого викладу в зручний для вас час.