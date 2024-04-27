UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно спілкуватись із сімейним лікарем. Роз'яснення НСЗУ

Ілюстративне фото: в НСЗУ пояснили, як краще спілкуватись з сімейним лікарем (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадяни можуть заключити декларацію з сімейним лікарем. Однак варто пам'ятати правила спілкування між лікарями та пацієнтами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Пацієнту при спілкуванні зі своїм лікарем варто бути ввічливим - розмову починати з привітання. Також варто спочатку назвати своє прізвище й ім'я.

Під час прийому у лікаря необхідно розповісти про причину звернення, коли лікар запитає та нагадати результати минулого візиту чи обстеження, якщо це важливо.

"Якщо маєте результати досліджень, яких немає в електронній медкарті, підготуйте їх завчасно. Відповідайте на уточнюючі питання та не перебивайте лікаря", - пишуть в НСЗУ.

З лікарем не варто розмовляти в грубій чи агресивній формі. Пацієнт не має толерувати зневажливе ставлення лікаря до себе. А якщо це сталось - повідомте керівника медзакладу.

"Довіряйте своєму лікарю. Це означає, що ви виконуєте його поради та призначення. І не вимагаєте направлень на обстеження, які самі собі призначаєте. Цінуйте час сімейного лікаря", - пишуть у відомстві.

Також з лікарем не варто переходити до розмов, що не стосуються вашого здоров’я.
Необхідно цінувати особистий час лікаря та не телефонувати йому після закінчення робочого дня, вночі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я спростило спосіб отримання електронного рецепта на ліки. Перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУСімейний лікарЛікарі