Як правильно підключити генератор до будівлі: пояснення

В осінньо-зимовий період зростає загроза російських терористичних ударів по енергетиці України. Пристрої енергогенерації можуть допомогти у разі імовірних блекаутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію енергетичного нагляду .

Підключення електростанції є відповідальним процесом, оскільки неправильний електромонтаж може призвести не лише до виходу з ладу обладнання, але й створити загрозу безпеці оточуючих.

Фото: Як правильно підключити генератор до будівлі (sies.gov.ua)

Які існують загальні вимоги щодо експлуатації генераторів:

важливо виконувати інструкція від виробника з експлуатації електростанції;

генератори не можна використовувати в багатоквартирних будинках й навіть на балконі;

генератори необхідно встановлювати на відкритому повітрі не менше ніж за 6 метрів від вікон, дверей або гаражів. Також повинен бути метр від стіни;

генератор повинен бути сухим;

перед заправкою генератора йому необхідно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути;

заборонено зберігати паливо поряд із генератором.

"Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції – під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже включити ті електроприлади, в яких є потреба", - пише пресслужба.

У разі під’єднання генератора до внутрішніх електричних мереж будівлі необхідно забезпечити безумовне від’єднання мереж будівлі від зовнішніх електромереж. В інакшому випадку це може призвести до короткого замикання, виходу з ладу обладнання й навіть пожежі.

Якщо в будинку (дачі) часто вимикають світло, рекомендуємо під'єднати електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву.

"Встановлення та підключення перекидного рубильника або АВР має здійснюватися виключно за інструкцією виробника. Звертаємо увагу на те, що рубильник або АВР повинен знаходитися в схемі мережі будівлі після лічильника та ввідного автоматичного вимикача", - додає пресслужба.

Зокрема при встановленні генератора заборонено виконувати його підключення до мережі будівлі якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки. Тобто, під'єднати електростанцію до найближчої розетки в будівлі, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку або викрутивши плавкі запобіжники, можна лише перевіривши параметри розетки.

"В іншому випадку, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до звичайної побутової розетки заборонено. Наслідком перевищення максимального навантаження є значний нагрів контактних з’єднань, пошкодження ізоляції й, як наслідок, коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будівлі", - додає Держінспекція енергетичного нагляду.