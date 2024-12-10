Як працює мобільний зв’язок у квартирі та метро: названі місця, де сигнал ловить найкраще

У відомстві пояснюють, що мобільний зв’язок у квартирі зазвичай краще ловить біля вікна, адже скло та пластик добре пропускають радіохвилі від базових станцій мобільного зв’язку. Чим далі від вікна, тим гірше сигнал, оскільки товсті стіни та металеві конструкції можуть поглинати або відбивати радіохвилі, послаблюючи сигнал. На вулиці ж, у відкритому просторі, мобільний зв’язок працює стабільніше через меншу кількість перешкод.

Однак є місця, де мобільний зв’язок, попри багато стін, працює без збоїв. Одним з таких є торгові центри, де встановлюють додаткові антени та базові станції. Хоча вони менші за ті, що на дахах будинків, ці антени ефективно розподіляють сигнал у приміщеннях.

Мобільний зв’язок може не працювати в ліфтах, де металеві стіни та конструкції під’їздів блокують радіохвилі. Деякі ліфти, що рухаються в бетонних шахтах, створюють ще більше перешкод для сигналу.

У метро ситуація інша. Для підтримки стабільного зв’язку в тунелях прокладають спеціальні кабелі, які виконують функцію антен та випромінюють сигнал. Це дає змогу підтримувати мобільний зв’язок навіть під час руху поїзда. В Київському метрополітені такі кабелі займають 120 км. Всі станції мають 4G-зв’язок завдяки спільній інфраструктурі, яка розташована під землею і використовується всіма операторами.