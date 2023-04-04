Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 4 квітня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

Нагадаємо, після останньої ракетної атаки росіян 9 березня відключення світла регулярно відбувалося у Житомирській області , де проводили ремонт мереж.

За даними прес-служби, за останню добу відновлено електропостачання для 4,5 тис. абонентів у Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій Україні.

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