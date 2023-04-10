Як працює енергосистема України: у Міненерго повідомили про ситуацію на 10 квітня
У понеділок, 10 квітня, енергосистема України працює без обмежень споживачів із резервом потужності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.
За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко підписав наказ, який дозволить відновити експорт електроенергії в умовах профіциту потужності.
Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.
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