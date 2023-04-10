Як працює енергосистема України: у Міненерго повідомили про ситуацію на 10 квітня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.

За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання 8 тис. абонентів у Донецькій області, 1 тис. абонентів у Сумській та Харківській областях.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

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