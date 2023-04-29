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Як поводити себе під завалами будинку: важливі поради

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Київ, Субота 29 квітня 2023 11:09
Як поводити себе під завалами будинку: важливі поради Фото: в Мінреінтергації нагадали, як діяти у разі обвалу будинку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Оскільки російські окупанти не припиняють обстрілів, то для жителів українських міст все ще існує небезпека опинитися під завалами будинку. Громадянам нагадали, як діяти в такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення від Мінреінтеграції.

Якщо ви опинилися під завалами будівлі, варто дотримуватися таких правил:

  • Не панікуйте. Екстрені служби знають про руйнування і прямують надавати допомогу.
  • Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає сил і можливості вибратися самотужки, кличте на допомогу та чекайте рятувальників.
  • Не намагайтеся розбирати завали довкола себе. Адже конструкції нестабільні й можуть повторно обвалитися.
  • Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку.
  • Під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей. Тому намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали.
  • У жодному разі не використовуйте сірники чи запальнички.
  • Якщо вас помітили, усвідомте, що рятувальникам потрібен час, щоб вас визволити, тому не втрачайте самовладання та чекайте на допомогу.

Нагадаємо, що 28 квітня російська армія масовано обстріляла Україну. Ворог випустив 23 крилаті ракети, з яких 21 вдалося збити українським захисникам.

Додамо, що найбільші руйнування та втрати внаслідок цієї атаки зафіксовані в Умані, де у багатоповерхівку влучила ракета, зруйнувавши цілий під'їзд. Внаслідок чого загинули десятки людей.

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Обвалення будинку Війна Росії проти України
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