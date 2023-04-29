Как вести себя под завалами дома: важные советы

Поскольку российские оккупанты не прекращают обстрелов, то для жителей украинских городов все еще существует опасность оказаться под завалами дома. Гражданам напомнили, как вести себя в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Минреинтеграции.

Если вы оказались под завалами здания, следует придерживаться следующих правил:

Не паникуйте. Экстренные службы знают о разрушении и направляются оказывать помощь.

Оцените ситуацию вокруг вас. Если нет сил и возможности выбраться в одиночку, зовите на помощь и ждите спасателей.

Не пытайтесь разбирать завалы вокруг себя. Ведь конструкции нестабильны и могут повторно обрушиться.

Попытайтесь осторожно высвободить руки и ноги. Если часть тела прижало обломком и освободить ее невозможно, начните массировать ее выше зажатого места. Этим вы поддержите циркуляцию крови и спасете конечность.

При разборе завалов спасатели делают перерывы, чтобы услышать людей. Поэтому старайтесь почаще кричать, подавать сигналы.

Не используйте спички или зажигалки.

Если вас заметили, осознайте, что спасателям нужно время, чтобы освободить вас, поэтому не теряйте самообладания и ждите помощи.

Напомним, что 28 апреля российская армия массированно обстреляла Украину. Враг выпустил 23 крылатых ракеты, из которых 21 удалось сбить украинским защитникам.

Добавим, наибольшие разрушения и потери в результате этой атаки зафиксированы в Умани, где в многоэтажку попала ракета, разрушив целый подъезд. В результате чего погибли десятки человек.

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