Як не потрапити "на гачок" шахраїв: поради поліції для родин військовослужбовців

Родини військослужбовців останнім часом часто стають жертвами шахраїв. Правоохоронці дали дієві поради, як цьому завадити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Шахраї використовують різні схеми для виманювання коштів у родичів українських військових. Для того, щоб убезпечити себе від зловмисників, варто дотримуватися кількох простих порад", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці просять не довіряти незнайомим особам, які за гроші пропонують допомогу у розв'язанні питань, пов'язаних з військовополоненими.
"Достовірну інформацію про стан розшуку своїх зниклих родичів, ви можете отримати звернувшись до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин за телефоном "гарячої лінії" 1698", - зазначають у МВС.
Під час розміщення публікацій про своїх зниклих або загиблих родичів в інтернеті, уникайте оприлюднення конфіденційної інформації, яка може бути використана зловмисниками.
"Якщо хтось вимагає у вас гроші нібито у якості повернення боргів ваших зниклих або загиблих родичів, негайно повідомляйте про такі випадки до Національної поліції за номером 102", - радять правоохоронці.
В Україні постійно викривають шахраїв. Особливо вони активізувались під час масштабного вторгнення РФ в Україну.
Додамо, що шахраї вигадують різні схеми, щоб збагатитися. Наприклад, у селищі Рокитне Рівненській області жінка вирішила допомогти чоловіку, який нібито був військовим. Вона перерахувала на рахунок шахрая понад 20 тисяч гривень.
Зазначимо, що родини військових постійно стають жертвами шахраїв. Зокрема, правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування. Шахраї наживалися на військових, їх сім'ях та волонтерах.
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