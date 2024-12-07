Як поставити Starlink на авто: тонкощі і ризики

Автомобілі з незрозумілою панеллю на даху чи кришці багажника час від часу трапляються на українських дорогах. Так, найчастіше ця тонка "дощечка" і є антеною терміналу Starlink.

Як працює Starlink в машині

На автомобілях (власне, і на інших транспортних засобах) використовують в цілому стандартні комплекти, але модифіковані для мобільного розміщення. В Україні є кілька підприємств, які спеціалізуються на адаптації супутникових модемів до використання на рухомому транспорті.

Власне, найпростіший варіант – це придбати спеціальний корпус для розміщення в ньому старлінку на поверхні авто. Щоправда, крім забезпечення надійної фіксації і мінімального фізичного захисту, стандартному комплекту бажані інші вдосконалення – наприклад, герметичні роз’єми штекерів для кабелів.

Сам пристрій фіксується зовні машини – за допомогою магнітів до будь-якої її горизонтальної поверхні. Від нього через стандартний кабель сигнал передається в салон авто, на Wi-Fi роутер – який роздає сигнал усім, хто має пароль доступу.

Постачальники модифікованих приладів стверджують, що якість сигналу, точніше, швидкість з’єднання, не порушується, і зберігається на рівні заявленою виробником Starlink (порядку 150 Мбіт/сек) з мінімальною затримкою-пінгом (до 70 мс).

Що потрібно, аби встановити Starlink на авто

Особливих умов для обладнання машини інтернетом немає, але дещо треба буде підготувати.

Мати комплект супутникового інтернету Starlink. Причому спеціальну авто-версію Starlink не обов’язково купувати, можна на замовлення модифікувати під автомобільне використання свій власний, стандартний старлінк-термінал;

Переконатись, що запропонований вам автомобільний варіант основного блоку "Старлінк" можна буде надійно закріпити саме на вашій машині. Наприклад, часто потребуються такі магнітні ніжки кріплення, щоб їх можна було нахиляти для щільного прилягання до непласких поверхонь – а саме такі найчастіше бувають в автомобільного даха чи кришки багажника (якщо йдеться про кузов седан);

Інвертор струму 12/220 вольт для живлення Wi-Fi роутера. Можливе також інше рішення, наприклад, акумуляторна зарядна станція, бензогенератор чи підключення до стаціонарної мережі 220 В під час стоянки;

Коли не можна використовувати Starlink в авто

Звісно, як і у більшості складних девайсів, в роботі мобільного супутникового модема можливі певні нюанси. Зокрема, є деякі умови, коли інтернет в машині не буде ідеальним. Про таку ймовірність попереджають і постачальники модифікованих пристроїв, і сама логіка їхньої роботи.

Отже, обмеження в роботі інтернету від Starlink в машині будуть в таких ситуаціях:

Коли автомобіль стоїть на території, де антена "затінена" спорудами чи рослинністю;

Коли зовнішні деталі кузова авто виготовлені з алюмінієвих сплавів. Точніше, працювати система буде, але для закріплення її на машині доведеться шукати іншого рішення, ніж магніти;

За несприятливих погодних умов;

На дуже високій швидкості. Постачальники мобільних версій "Старлінка" стверджують, що їхні прилади залишаються дієвими на швидкості до 120 – 160 км – в залежності від модифікації.

Якщо коротко

Сама ідея супутникового інтернету типу Starlink говорить за те, що він так чи інакше має бути в автомобілі. І наявні у торгівельному просторі варіанти цілком логічні. Але дуже хотілось би застерегти споживачів від помилок з кріпленням девайсу на машині. Адже є певна небезпека, що під час швидкого руху зусилля магнітного кріплення буде подолане аеродинамічними силами і пласка антена, перетворившись на крило, відправиться у вільний політ. Тому, по-перше, переконайтесь, що панель стоїть під негативним кутом до зустрічного потоку повітря і не спрямована на "взліт", і по-друге, що кожен з магнітів прилягає до поверхні кузова абсолютно надійно.