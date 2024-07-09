Як Польща могла б допомогти збивати ракети та дрони над Україною: думка експертів

За словами Коваленка, у Польщі є комплекси ППО далекого, середнього та малого радіусу дії. Але питання у тому, наскільки вглиб території України їх використовуватимуть.

"Якщо на 10-20-30 км, то це ні про що. Щоб реально впливати на загрози в українському небі, потрібно застосовувати той самий Patriot, наприклад, на відстань хоча б на 80 км. Тому що в зоні 10-20 км від кордони російські ракети якщо і з'являються, то вкрай рідко", - додав він.

Коваленко вважає, що Україна та Польща могли домовитися про знищення ракет, що наближаються на 30-50 кілометрів до польського кордону. Такий радіус дії - у польських Patriot.

При цьому у випадку з "Шахедами" Patriot використовувати не будуть, тому дрони можуть збивати комплекси малого та середнього радіусу на відстанях до 20 кілометрів.

Експерт припустив, що наразі питання знищення цілей над Україною Польщею переходить до практичної реалізації. При цьому вже могли бути узгоджені деякі етапи та проведено відповідні навчання.

У свою чергу Мусієнко заявив, що такий механізм можна реалізувати двома методами. Один з них - застосування польських F-16 з ракетами класу повітря-повітря, які можуть знищувати цілі на відстані близько 100 кілометрів.

"Причому діяти вони могли б безпосередньо над Україною. Нічого страшного не бачу, якщо з'явиться така угода. Зрештою, ми до цього йдемо, ми хочемо стати членом НАТО і це абсолютно нормальна для нас історія. Якщо Україна дозволить польоти, польські F-16 зможуть взяти на себе патрулювання деяких районів Львівської області, Волинської тощо”, - розповів експерт.

Другим способом, за його словами, могло б стати переміщення польських систем ППО. Це призвело б до створення безпольотної зони у західній частині України на 50-100 км.

"Є два шляхи, інших я не бачу", - додав він.