Як пофарбувати машину з балончика: основні складнощі та ризики

Просимо професійних автомалярів не судити нас строго, адже про високу якість фарбування машини з аерозольного балончика говорити не доводиться. Власне, чи взагалі варто говорити про такий метод фарбування автомобіля?

Чи можна фарбувати машину з балончика

Так, можна. І так, результат не буде ідеальним. Але можна зробити так, що в з відстані в 10 – 20 метрів все буде більш-менш нормально.

Планувати фарбування авто з аерозольного балончика можна тільки тоді, коли йдеться про часткове підфарбування. На такий випадок балончик – не ідеальний, але дуже непоганий варіант, хоча і обумовлений кількома застереженнями.

Але для початку слід порахувати гроші, адже всі автомобільні лакофарбові матеріали в аерозольній упаковці дуже недешеві – типовий 400-грамовий балончик фарби коштує порядку 6 – 8 доларів. І якщо вкривати ними відносно велику поверхню – наприклад, повністю двері чи крило, то ціна може стати головним чинником при вирішення дилеми "балончик чи професійний маляр?" Адже вам знадобиться грунтовка, фарба і лак, і кожен матеріал потрібно буде укласти на кузов в кілька шарів. І це не рахуючи знежирювача, шпаклівки та шліфувальних шкурок кількох видів.

Як пофарбувати машину з балончика

Якщо потрібно отримати більш-менш естетично прийнятний результат, доведеться почати з підготовки поверхні.

Шпаклювання та шліфування. Перед нанесенням ЛФП треба буде згладити нерівності на кузові шпаклівкою та відшліфувати всю поверхню до ідеально гладкого вигляду.

Підбір матеріалів. Так, покласти фарбу рівно і без патьоків непросто, але не менш важливо перед тим правильно підібрати матеріали: шпаклівку, ґрунтовку, фарбу, лак. Помилка в підборі може призвести до розтріскування покриття, і тоді воно зморщується і "злазить "через короткий час. При покупці матеріалів консультуйтеся зі спеціалістами, які зазвичай радять купувати матеріали одного виробника, гарантовано сумісні між собою.

Полірування. Фінальна операція відновлювального ремонту, особливо із застосуванням лаку – полірування отриманої поверхні абразивними поліролями. Операція досить специфічна, потребує обладнання і навичок. В принципі, її теж можна виконати власними силами, але звернутися до професійного полірувальника (це вміють робити також і малярі) буде більш надійним.

Підбір фарби. Плануючи потрібну кількість балончиків, треба взяти до уваги, що ймовірність точного "потрапляння" у колір шляхом покупки готової фарби невелика (гама кольорів фарб в балончиках досить обмежена). Тож для бажаного косметичного ефекту доведеться фарбувати деталь до найближчої природної межі – краю деталі, ребра на ній, декоративного молдингу. Тобто грунтовки, фарби та лаку знадобиться більше, ніж для вкриття одного лише пошкодженого місця.

Місце для роботи. Дуже важливо при фарбуванні автомобіля з балончика вибрати правильне місця для роботи. В ідеалі це мав би бути чистий і добре освітлений гаражний бокс, бо всі ваші зусилля помножать на нуль частинки пилу, які осідають на свіжопофарбовану поверхню – не говорячи про комах, тополиний пух, сухе листя тощо. Якщо приміщення пильне, можна змочити стіни і підлогу водою.

Коротко

Коли вже вас відвідали думки про самостійне фарбування великої частини автомобіля, не стримуйте їх і дайте їм розвиватися вільно. Чому балончик, в якого стільки недоліків? Можливо, є сенс придбати недорогий компресор чи позичити його у друзів? На перший погляд, фарбування машини краскопультом (пульверизатором) здається більш громіздким, але насправді складніше буде тільки завантажити компресор у багажник і доставити його в гараж. А решта труднощів буде того самого порядку, що й при роботі з балончиками: підготувати поверхню, уникнути патьоків і пилу при нанесенні, правильно висушити покриття. Але при тому результат буде зовсім іншого рівня, ніж при балончику: ЛФП вийде більш якісним – і в плані міцності, і в естетичному розумінні.