Як подати заяву на реестрацію шлюбу через "Дія": покрокова інструкція

Українці можуть подати заяву на реестрацію шлюбу онлайн на порталі "Дія". Це займе не більше 10 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
При цьому можна одразу вказати місце, час і формат проведення церемонії.
Для чоловіка та жінки необхідно заповнити особові дані:
Вартість - від 0,85 грн до 1649,85 грн (залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу).
Останнє - необхідно підписати заяву електронним підписом або Дія. Підпис. Після цього заява відправиться до вашого партнера на підписання. Сповіщення про це надійде у розділ "Зверніть увагу" у кабінеті громадянина другого з подружжя на порталі "Дія" та на електронну пошту, що була вказана серед даних партнера.
Протягом одного робочого дня відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян, що вказаний у заяві, опрацює її та надійшле результат розгляду на електронну пошту заявнику. А статус заяви завжди можна переглянути в кабінеті громадянина у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги".
"Далі ви повинні з'явитися у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану громадян у призначений день для реєстрації шлюбу", - зазначають спеціалісти.
24 квітня Верховна рада підтримала у першому читанні розмитнення автомобілів через додаток "Дія". "За" проголосували 269 нардепів. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, після прийняття у другому читанні, "Дія" допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.
Додамо, що розтаможка - одна із послуг, анонсованих в "Дії" останнім часом. В цей список увійшли онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.
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