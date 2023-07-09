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Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

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Україна, Неділя 09 липня 2023 08:01
Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція Фото: заяву на призначення субсидії можна подати онлайн  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оформити житлову субсидію можна online через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. ПФУ розробив покрокову інструкцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.

Алгоритм дій

1. Заходимо на веб-портал електронних послуг ПФУ, натискаємо кнопку "Вхід".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

2. Авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП): вказуємо назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажуємо файл ключа та вводимо пароль.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

3. В особистому кабінеті заходимо в розділ "Комунікації з ПФУ" та обираємо пункт меню "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

4. Перед формуванням заяви готуємо скановані копії необхідних документів, надаємо згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

5. У вікні, що відкриється, обираємо опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

6. Заповнюємо онлайн-форму заяви про призначення та надання житлової субсидії (вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву, вносимо її паспортні та адресні дані, вказуємо спосіб виплати субсидії).

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

7. Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, які отримує домогосподарство.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

8. Зазначаємо адресу реєстрації/фактичного проживання.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

9. Додаємо дані про членів домогосподарства та членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

10. Вносимо відомості про доходи та витрати членів домогосподарства (з урахуванням яких буде автоматично сформовано декларацію).

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

11. Додаємо скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

12. Натискаємо кнопку "Сформувати заяву", розміщену в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту/коректність заповнення заяви. Якщо помилок не виявлено, переходимо до фінального кроку.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

13. Перевіряємо дані сформованих заяви та декларації, накладаємо на документи цифровий підпис та надсилаємо до Пенсійного фонду.

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкціяЯк подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

14. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись в розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".

Як подати документи на призначення субсидії: покрокова інструкція

Субсидія в один клік

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

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