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Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

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Украина, Воскресенье 09 июля 2023 08:01
Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция Фото: заявление на назначение субсидии можно подать онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оформить жилищную субсидию можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. ПФУ разработал пошаговую инструкцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПФУ .

Алгоритм действий

1. Заходим на веб-портал электронных услуг ПФУ, нажимаем кнопку "Вход" .

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

2. Авторизируемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): указываем название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загружаем файл ключа и вводим пароль.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

3. В личном кабинете заходим в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбираем пункт меню "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

4. Перед формированием заявления готовим сканированные копии необходимых документов, даем согласие на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить".

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

5. В открывшемся окне выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

6. Заполняем онлайн-форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии (указываем общую информацию о лице, подающем заявление, вносим его паспортные и адресные данные, указываем способ выплаты субсидии).

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

7. Добавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, которые получает домохозяйство.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

8. Указываем адрес регистрации/фактического проживания.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

9. Добавляем данные о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

10. Вносим сведения о доходах и расходах членов домохозяйства (с учетом которых будет автоматически сформирована декларация).

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

11. Добавляем сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл".

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

12. Нажимаем кнопку "Сформировать заявление", размещенное в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту/корректность заполнения заявления. Если ошибок не обнаружено, переходим к финальному шагу.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

13. Проверяем данные сформированных заявления и декларации, накладываем на документы цифровую подпись и направляем в Пенсионный фонд.

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

14. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Как подать документы на назначение субсидии: пошаговая инструкция

Субсидия в один клик

Напомним, в июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

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