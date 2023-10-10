Як подати на аліменти на дитину з батька по інший бік кордону: пояснення юриста

Через війну кількість українських сімей по різний бік кордону зросла. За потреби жінка може стягнути аліменти на утримання дітей із їхнього батька в іншій країні.

Куди звертатися жінкам, щоб стягнути аліменти, якщо їхні чоловіки за кордоном або вони самі отримали тимчасовий захист, у коментарі РБК-Україна розповів керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Олександр Курявий .

Куди звертатися, якщо батько дитини працює за кордоном

Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Не є підставою для звільнення від такого обов’язку те, що один із батьків проживає в іншій країні, звертає увагу юрист.

Україна є учасницею ряду двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів, а саме: Конвенції про стягнення аліментів за кордоном та Конвенції про міжнародно-правове стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Це дозволяє вирішувати питання стягнення аліментів.

Для того, щоб стягнути аліменти з батька, який проживає за кордоном, мати може вчинити залежно від того, чи є відповідне рішення суду.

"Якщо мати вже отримала рішення суду про стягнення аліментів в Україні, то вона може звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів. Після отримання рішення українського суду і набрання ним законної сили, його необхідно визнати на території тієї країни, де проживає боржник", – пояснює Олександр Курявий.

Для цього необхідно подати клопотання про визнання та виконання судового рішення, долучивши такі документи:

копія судового рішення;

довідка про те, що рішення набрало законної сили;

довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

довідка про те, що відповідач був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

фотокартка стягувача.

Клопотання та документи надаються українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

"Клопотання надсилається до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції, після чого воно протягом місяця з дня надходження передається до компетентного органу іноземної країни. Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача", – зазначає юрист.

Фото: Документи надсилають до іншої країни (freepik.com)

Якщо рішення суду немає, то можна звернутися до компетентного органу іноземної країни, де проживає боржник, із заявою про встановлення рішення щодо аліментів.

"В даному випадку необхідно звертатись до суду іноземної країни і отримувати рішення, яке буде безпосередньо виконуватись за місцем проживання боржника. По процедурі воно надсилається так само, як і клопотання до іноземної країни, що зазначалося вище", – уточнює спеціаліст.

Водночас розлучення батьків дитини для стягнення аліментів не обов'язкове. У статті 180 Сімейного кодексу України зазначено, що до обов'язку батьків входить утримання своїх дітей, які не досягли повнолітнього віку, при цьому і батько, і мати мають рівні права і обов'язки стосовно своєї дитини.

"Тобто батьківські права зберігаються за ними як в період спільного життя, так і після розірвання шлюбу, з чого відповідно випливає, що заяву на виплату аліментів можна подати, як після розлучення, так і в період шлюбу та навіть, якщо чоловік та дружина не були в шлюбі", – звертає увагу Олександр Курявий.

Куди звертатися жінці за кордоном для стягнення аліментів із батька дітей в Україні

Через війну велика кількість жінок із дітьми виїхали за кордон, а їхні чоловіки залишилися в Україні. У такому разі жінка, що перебуває в іноземній країні, може звернутися із позовною заявою про стягнення аліментів із батька через компетентний орган іноземної країни, що зможе передати справу в Україну, пояснює Олександр Курявий.

"Останній надсилає відповідні документи Міністерству юстиції України. Відповідно позовна заява має оформлюватися відповідно до вимог ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України та низки міжнародних конвенцій", – звертає увагу фахівець.

Він зауважує: можна також звернутися до іноземного суду, однак процедура буде значно довшою та складною, адже суд має обов’язок повідомити батька про розгляд справи, вимагати з нього деякі документи, робити запити, що значно затягує процедуру та може тривати від 6 місяців до півтора року часу.

"Тому краще звертатися до суду за місцем проживання батька, а саме в Україну. Одним із найзручніших варіантів на даний час є звернення до суду України за допомогою сервісу електронного суду в електронному форматі або скористатися правовою допомогою українського адвоката, що зможе вирішити питання швидко та згідно законодавства", – підказує юрист.