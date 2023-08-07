Як не платити за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: інструкція

Українцям необхідно дотримуватись кількох рекомендацій у разі, якщо платіжки за світло продовжують приходити незважаючи на те, що у квартирі ніхто не проживає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YASNO у Facebook .

У компанії наголошують, що у разі наявності автоматичної системи обліку електричної енергії робити нічого не треба - тоді оператор бачить, що електроенергію не споживають, тож нарахувань не буде.

Якщо ж така система відсутня, то споживачам нараховуватимуть середньодобові показники, оскільки оператор не знає, чи проживає хтось у квартирі.

Щоб уникнути нарахувань необхідно:

вимкнути всі електричні прилади і щомісяця передавати одні й самі останні зафіксовані показання лічильника;

також можна звернутися до оператора та тимчасово припинити електропостачання - потім його можна буде включити повторно.

Як передати показання лічильника

Зазначимо, що українцям необхідно передавати показання лічильника за два дні до кінця місяця та протягом трьох наступних днів. Їх можна повідомити за допомогою: мобільного додатка, особистого кабінету на сайті YASNO, чат-ботів YASNO у Viber або Telegram, сторінки YASNO у Facebook.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні підняли ціни на світ для побутових споживачів. Платіжки з ними вже приходили у липні. Більш детально про підвищення тарифу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.