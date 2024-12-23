Як підвищити температуру у авто: додаткові обігрівачі салону

Автономний підігрівач (передпусковий підігрівач)

Це найдорожчий, але при тому найбільш безпечний спосіб обігріти салон машини і попутно – її двигун. В якості енергоносія використовується пальне з бака машини. Завдяки такій системі власник отримує програмований або дистанційно керований (наприклад, через температуру в салоні) мікроклімат в машині. Щоб встановити її, доведеться втручатися у систему охолодження двигуна, паливну систему та електрообладнання машини. Така система "під ключ" коштує 400 – 1000 доларів, але повторимось, це варіант найбільш надійний з усіх.

Газовий опалювач

Пристрій не автомобільний, а швидше туристський, але доволі зручний і ефективний. Відразу важливе застереження – при використанні газового обігрівача треба дотримуватись правил безпеки: вентиляція, запобіжні протипожежні заходи. Тепло тут віддає інфрачервона горілка, яка об’єднана в один корпус з регулятором та відсіком для 220-грамового балончика із пропан-бутаном. Оскільки полум’я тут закрите практично з усіх боків, система більш-менш безпечна. Коштує ця міні-пічка від 30 доларів, повний балончик з газом обходиться близько 1–2 долара. Не забувайте, що на ходу її треба певним чином зафіксувати.

Портативний дизельний обігрівач

У цьому випадку маємо фактично переносну пічку у вигляді компактної валізи. Підходить і до дизельних машин, і до бензинових, і до електромобілів – адже обігрівач споживає дизпаливо, залите просто у нього самого. Керується пристрій з пульта, запуск повністю автоматизований, крім того за таймером і за датчиком температури. Серйозний мінус з точки зору водія легкової машини – поважні габарити (типова модель має 320x260x420мм) і потреба мати два отвори з кузову назовні – для вихлопу та забору свіжого повітря. Цьому обігрівачеві потрібно електроживлення, яке він може брати від бортової мережі автомобіля. Коштує дизельний обігрівач порядку $300, і споживає в районі 200 грамів дизпального щогодини.

Електричний обігрівач

Дуже сумнівний девайс, призначений для увімкнення в розетку підкурювача. Більш-менш помітно обігрівати салон він не може, оскільки зазначена розетка неспроможна витримати більше 120 – 150 ватт потужності (нагадаємо, що побутовий обігрівач типу "дуйчик" споживає 1000 – 2000 ватт.) Певна користь від міні-обігрівача може бути хіба що коли спрямувати його на скло, аби прискорити його звільнення від льоду чи запотівання. Принципово питання цей девайс не вирішить, але штатному обдуву скла може допомогти.

Коротко

Всі презентовані тут додаткові опалювачі мають одну загальну рису: якщо використовувати їх неправильно, вони можуть нести небезпеку. Тому, по-перше, уважно вивчіть заводську інструкцію з експлуатації обраного пристрою, а по-друге, доручіть його підключення (коли воно потрібне) до автомобіля професіоналам.