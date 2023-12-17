Як підтримати дитину під час повітряної тривоги: поради від Мінреінтеграції

Щоб допомогти дитині впоратися з цими емоціями, важливо правильно реагувати.

Ось кілька порад, як підтримати дитину під час повітряної тривоги:

Насамперед поясніть дитині, що відбувається. Скажіть їй, що звук повітряної тривоги означає, що є загроза повітряного нападу. Розкажіть, що наші військові працюють над тим, щоб убезпечити всіх.

Зазначте, що звуки вибухів - це робота наших захисників. Так вони дбають про нашу безпеку. Скажіть дитині: ми в укритті, ми разом і обов’язково впораємося.

Також можна виконати вправи для заспокоєння. Наприклад, дихальні:

вдихайте носом, видихайте ротом і супроводжуйте це звуками, які розважать дитину;

співайте пісень або здувайте щось легке із твердої поверхні (пір’я, крихти).

Зняти напругу допоможе прослуховування аудіоказок, смакування льодяника або сухофруктів. На кожен гучний звук можна промовляти щось дотепне.

Коли небезпека мине, відзначте сміливість та витримку дитини.

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