Як підготуватися до аналізів на рівень гормонів, щоб результати були достовірними

Тиреоїдна панель

Аналіз на рівень гормонів щитоподібної залози не обов’язково здавати строго натще. Достатньо не вживати їжу протягом 4 годин, і аналіз буде інформативним. Можна пити воду без обмежень.

За три доби треба припинити прийом добавок з біотином і загалом полівітамінних комплексів.

Жінки можуть здавати цей аналіз у будь-який день менструального циклу.

Якщо ви приймаєте тироксин, не принципово, вип’єте ви таблетку перед здачею аналізу, чи ні.

Статеві гормони

Аналізи на рівень лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), тестостерону, ДГЕА-С, естрадіолу жінкам треба здавати на 3-5-й день менструального циклу.

Протягом 4 годин не можна вживати їжу, напередодні слід відмовитися від жирних продуктів. Можна пити воду без обмежень.

Однак якщо жінка приймає комбіновані оральні контрацептиви, здавати аналізи на рівень зазначених гормонів немає сенсу.

Аналіз на рівень прогестерону слід здавати за 7 днів до очікуваної менструації.

Аналіз на рівень пролактину можна здавати незалежно від дня циклу. Водночас концентрація цього гормону залежить від попередньої підготовки, тому для уникнення хибних показників треба дотримуватися таких правил:

уникати фізичних навантажень;

не мати статевого акту напередодні здачі;

не їсти безпосередньо перед здачею;

не палити перед здачею;

під контролем лікаря виключити прийом метоклопраміду, комбінованих оральних контрацептивів, трициклічних антидепресантів, метилдопи та деяких інших антигіпертензивних препаратів.

Гормони надниркових залоз

Кортизол є чутливим до стресу та фізичних навантажень напередодні, тому в разі підозри на гіперкортицизм (надмірне вироблення гормону) рекомендується здавати аналіз на рівень кортизолу після проби з дексаметазоном, щоб уникнути хибно підвищених показників.

Забір матеріалу здійснюють або в добовій сечі (збирання протягом 24 год за звичайного питного режиму), або у слині. Якщо для аналізу буде використовуватися слина, важливо переконатися, що ясна не кровоточать, а на слизових оболонках ротової порожнини немає травм.

За добу до аналізу не можна вживати алкоголь, а за 2-3 години — не їсти.

Перед аналізом на рівень альдостерону за два тижні слід відмінити діуретики, бета-блокатори, ІАПФ, БРА 2, препарати солодки. За три дні до аналізу споживання солі має бути нормальним, без обмежень.

За дві години слід перебувати у вертикальному положенні, тобто лише стоячи або сидячи. Упродовж 4 годин не їсти, напередодні виключити жирну їжу. Можна пити воду.

Така сама підготовка і до аналізу на розрахунок альдостерон-ренінового співвідношення (АРС).

Якщо в період підготовки до аналізу неможливо припинити прийом препаратів, лікар інтерпретуватиме результати з урахуванням цього чинника.