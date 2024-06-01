Як під час відпустки уберегти житло від крадіїв: поради поліції
Фото: колаж РБК-Україна
У сезон літніх відпусток громадяни зазвичай залишають свої помешкання без нагляду, тож до них можуть проникнути крадії.
Правоохоронці підготували найпростіші поради про те, як уберегти своє житло від злочинних посягань.
Для цього необхідно запам'ятати, що коли їдете з дому:
- не залишайте ключі від квартири в "умовленому місці" - під килимком, на коробці дверей та інших схожих місцях;
- найкращий пасивний захист від непроханих гостей - надійні вхідні двері та замки;
- мешканцям перших і останніх поверхів слід продумати варіант встановлення на вікнах своїх квартир решіток;
- не зберігайте у квартирі значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас;
- залишаючи свою квартиру або будинок на декілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, щоб вони наглядали за вашою оселею і регулярно виймали кореспонденцію з вашої поштової скриньки;
- закривайте вікна та балкони;
- зверніться до охоронних структур та встановіть системи сигналізації;
- не викладайте у мережу Інтернет фото вашої оселі, зберігайте у таємниці інформацію про те, які цінні речі є вдома.