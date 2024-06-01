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Як під час відпустки уберегти житло від крадіїв: поради поліції

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

У сезон літніх відпусток громадяни зазвичай залишають свої помешкання без нагляду, тож до них можуть проникнути крадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Києва.

Правоохоронці підготували найпростіші поради про те, як уберегти своє житло від злочинних посягань.

Для цього необхідно запам'ятати, що коли їдете з дому:

  • не залишайте ключі від квартири в "умовленому місці" - під килимком, на коробці дверей та інших схожих місцях;
  • найкращий пасивний захист від непроханих гостей - надійні вхідні двері та замки;
  • мешканцям перших і останніх поверхів слід продумати варіант встановлення на вікнах своїх квартир решіток;
  • не зберігайте у квартирі значні суми грошей, ювелірні вироби. Обмежте коло осіб, яким відомо про цінності, що зберігаються у вас;
  • залишаючи свою квартиру або будинок на декілька днів або тижнів, домовтеся із сусідами, щоб вони наглядали за вашою оселею і регулярно виймали кореспонденцію з вашої поштової скриньки; 
  • закривайте вікна та балкони;
  • зверніться до охоронних структур та встановіть системи сигналізації;
  • не викладайте у мережу Інтернет фото вашої оселі, зберігайте у таємниці інформацію про те, які цінні речі є вдома.

 

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