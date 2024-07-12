Як пережити спеку без кондиціонера і уникнути теплового удару: поради лікаря

Хто ризикує мати проблеми зі здоров'ям через спеку

Спека впливає на здоров'я усіх людей, але деяким треба звертати особливу увагу на своє самопочуття у це період. За словами Ірини Левади, у групі ризику мати негативні наслідки для здоров'я:

діти;

люди поважного віку;

вагітні;

ті, хто займаються фізичною працею на відкритому просторі (наприклад, роблять дороги).

"Спека – це виклик здоров'ю. Бо якщо температура навколишнього середовища дорівнює або перевищує нашу температуру тіла, то механізми терморегуляції виключаються. І тоді може настати тепловий удар", - пояснює вона.

Фото: Працівники на відкритому просторі - у групі ризику (gettyimages.com)

Які симптоми свідчать про тепловий удар

Лікар наводить симптоми теплового удару, на які варто зважати:

підвищується температура тіла до 40-41 градусів;

виникає почервоніння шкіри;

коли виникає сухість шкіри, тобто потовиділення припиняється;

може бути сильна спрага;

слабкість;

підвищена частота дихання;

підвищена частота пульсу;

запаморочення;

м'язові судоми;

агресія.

"Якщо людина це в собі щось помічає, може це оцінити, то найкращий варіант - надати собі якусь допомогу. Якщо ви знаходитеся на відкритому просторі, то треба зайти туди, де можуть працювати кондиціонери навіть під час відключень світла – наприклад, у торговий центр. Якщо є зупинка транспорту з якимось накриттям, треба зайти у тінь. Або у лікарню, якщо є поруч",– пояснює спеціаліст.

Що робити, якщо людина нездужає від спеки удома

Якщо ці симптоми людина відчуває вдома, варто:

взяти мокре простирадло і обгорнутися;

прийняти прохолодний душ, якщо у крані є вода;

поклати холодобокси у місця максимального потовиділення – на шию, під пахви, в пах.

"Якщо все зовсім погано, зокрема, підвищення температури тіла до 40-41 градусів, то необхідно викликати невідкладну допомогу і не ризикувати. Тому що тепловий удар має три стадії, і на третій виникає загроза для життя, коли може бути падіння артеріального тиску і абсолютний розлад терморегуляції", – попереджає спеціаліст.

Ірина Левада радить: треба пити дуже багато простої води і води з електролітами (наприклад, воду "РеО"), тому що з потовиділенням виходять так звані "солі" з організму. Взимку потреба організму – 30 мл води на 1 кг маси тіла, а влітку – 40 мл на 1 кг маси.

Фото: У спеку треба пити більше води (gettyimages.com)

"Але не зловживати кавою, міцним чаєм, алкоголем і тютюнопалінням, тому що це все дійсно погано впливає на організм. Людям фізичної праці варто її обмежити. Також у спеку можуть погано вплинути на здоров'я регулярні фізичні навантаження, наприклад, заняття у фітнес-центрі", - застерігає медик.

Також не варто відразу сідати у розпечене на сонці авто – треба завести двигун, включити кондиціонер і зачекати, поки салон охолоне, а тоді їхати.

"У спеку дуже важливо правильно обирати одяг. Зокрема, синтетичні тканини можуть впливати на тіло дуже негативно, вони практично зупиняють теплообмін, тому бажано одягатися у легкі натуральні тканини навіть удома", - звертає увагу фахівець.

Зважати на ризики теплового удару варто і тим, хто влітку планує подорожі до південних країн, де спека ще потужніша, ніж в Україні.

"Треба бути дуже обережними, бо ми належимо до європеоїдної раси, і ми генетично та історично не звикли до таких високих температур повітря. Наш організм дуже погано переносить спеку", - застерігає вона.