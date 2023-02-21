Як перевірити стан шин перед поїздкою: огляд шин, перевірка тиску та глибини протектора.

Здрастуйте! Ми раді надати вам корисну інформацію про те, як правильно доглядати за шинами перед поїздкою. У цій статті ми розповімо вам про те, яких правил потрібно дотримуватися, щоб збільшити термін служби ваших шин і забезпечити безпеку під час поїздки.
Перед поїздкою необхідно перевірити тиск у шинах, оскільки неправильний тиск може призвести до прискореного зносу шин, а також погіршити керованість автомобіля. Рекомендується перевіряти тиск у шинах кожні два тижні та перед кожною дальньою поїздкою.
Перед поїздкою також необхідно перевірити стан шин. Зверніть увагу на подряпини, порізи, здуття та наявність цвяхів або інших гострих предметів у протекторі. Якщо ви помітили пошкодження, рекомендується замінити шину.
Глибина протектора також є важливим параметром при виборі шин та впливає на зчеплення шини з дорогою. Рекомендується перевіряти глибину протектора кожні два тижні та перед кожною дальньою поїздкою. Мінімальна глибина протектора повинна становити не менше 1,6 мм.
Перевантаження автомобіля може призвести до зношування шин і пошкодження підвіски. Перед поїздкою необхідно переконатися, що вага вантажу не перевищує максимально допустиме навантаження, вказане у технічних характеристиках автомобіля.
Зайва вага в автомобілі може погіршити керованість та збільшити витрату палива. Перед поїздкою рекомендується усунути всі непотрібні речі та предмети з автомобіля.
Ми сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти, як правильно доглядати шини перед поїздкою. Не забувайте, що правильне обслуговування шин допоможе зберегти життя.
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