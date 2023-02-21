Як перевірити стан шин перед поїздкою: огляд шин, перевірка тиску та глибини протектора.

Здрастуйте! Ми раді надати вам корисну інформацію про те, як правильно доглядати за шинами перед поїздкою. У цій статті ми розповімо вам про те, яких правил потрібно дотримуватися, щоб збільшити термін служби ваших шин і забезпечити безпеку під час поїздки.

Перевірте тиск у шинах

Перед поїздкою необхідно перевірити тиск у шинах, оскільки неправильний тиск може призвести до прискореного зносу шин, а також погіршити керованість автомобіля. Рекомендується перевіряти тиск у шинах кожні два тижні та перед кожною дальньою поїздкою.

Перевірте стан шин

Перед поїздкою також необхідно перевірити стан шин. Зверніть увагу на подряпини, порізи, здуття та наявність цвяхів або інших гострих предметів у протекторі. Якщо ви помітили пошкодження, рекомендується замінити шину.

Перевірте глибину протектора

Глибина протектора також є важливим параметром при виборі шин та впливає на зчеплення шини з дорогою. Рекомендується перевіряти глибину протектора кожні два тижні та перед кожною дальньою поїздкою. Мінімальна глибина протектора повинна становити не менше 1,6 мм.

Не перевантажуйте автомобіль

Перевантаження автомобіля може призвести до зношування шин і пошкодження підвіски. Перед поїздкою необхідно переконатися, що вага вантажу не перевищує максимально допустиме навантаження, вказане у технічних характеристиках автомобіля.

Приберіть зайву вагу з автомобіля

Зайва вага в автомобілі може погіршити керованість та збільшити витрату палива. Перед поїздкою рекомендується усунути всі непотрібні речі та предмети з автомобіля.

Висновок

Ми сподіваємося, що ця стаття допомогла вам зрозуміти, як правильно доглядати шини перед поїздкою. Не забувайте, що правильне обслуговування шин допоможе зберегти життя.

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