Як перевезти велосипед на автомобілі: важливі поради водіям

Погодьтеся, влаштовувати велопроменад в гущавині кам’яних джунглів якось не дуже логічно. А значить, ваш двоколісний транспортний засіб треба якимось чином транспортувати на природу, до великого парку чи в інше місце, це від прогулянки "верхи" можна отримати користь і задоволення.

Майте на увазі, що тут на вас чекає дві проблеми – розмістити велосипед на сімейній машині і не завдати при тому шкоди їй, собі та іншим співгромадянам. Віл цього і треба відштовхуватись.

Спосіб №1: на фаркопі

Спосіб, який сьогодні можна вважати рекомендованим. Він же найбільш надійний і найбільш дорогий, адже для нього потрібно мати на машині фаркоп, а в гаражі – спеціальний велобагажник, до речі, доволі дорогий.

Натомість водій-велосипедист отримує максимально жорстку фіксацію велосипедів, можливість перевозити важкі електровелосипеди і змогу безпечно розвивати прийнятну швидкість, а при потребі ще й енергійно маневрувати. Також багато які багажники передбачають захист велосипедів від крадіжки, а крім того є моделі, які відкидаються разом з велосипедами, щоб можна було не знімаючи їх, дістати щось з багажника машини. Найбільш дорогі багажники мають дублюючі задні "стопи" та інші ліхтарі разом з місцем для встановлення реєстраційного номерного знака. Це знадобиться на той випадок, коли прикріплені велосипеди будуть затуляти номер на штатному місці авто.

Спосіб №2: на кришці багажника

Варіант найдешевший, проте клопітний і не дуже надійний. Схема така: металевий каркас-багажник, до якого кріпляться велосипеди, через гумові подушки за допомогою ременів з особливими зачепами фіксується до кришки (двері) багажника авто. Сам багажник недорогий, легкий і невеликий, але через велику кількість не зовсім жорстких з’єднань вся конструкцію тримається за машину не дуже міцно. На ходу її краще весь час контролювати, і при тому слід швидкість більша за 50-60 км/год здаватиметься ризикованою. Найчастіше в таких багажниках до нього кріпиться лише рама веліка, інші вузли залишаються вільними і можуть пошкодити автомобіль та сусідні велосипеди.

Зрозуміло, що коли водій при завантаженні щось зробить не так, сам багажник також може пошкодити фарбу і метал машини в місцях кріплення. Інші явні недоліки у тому, що немає можливості відкривати кришку багажника при встановлених велосипедах, і що велосипеди можуть затуляти номерні знаки машини. На жаль, такий багажник в першу чергу призначений для хетчбеків та універсалів, і не завжди підходить для седанів.

Спосіб №3: на даху

Доволі часто можна зустрінути машину, в якої на даху стоячки стоять кілька велосипедів. Тримає їх спеціальна система, яка, звісно, повинна бути лише брендовою, якісною. Адже якщо невдало зафіксований велосипед впаде з даха, постраждає не лише гаманець його власника, а й ті громадяни, на кого він звалиться. Для кріплення такої вело-системи на машині повинні бути рейлінги. Майте на увазі, що така схема перевезення помітно підвищує витрату пального, а ще з такою пірамідою на даху не вийде паркуватись у багатьох підземних гаражах і стоянках.

Натомість такий багажник недорогий, не займає багато місця при зберіганні у гаражі чи вдома, а на ходу майже завжди залишає відкритими ліхтарі та номерні знаки. Що важливо з точки зору вимог Правил дорожнього руху (п. 30), стандарту ДСТУ 4278:2006 та кодексу КУпАП (ст. 121 ч.6), за яким поліцейські виписують штрафи.

Коротко

Маючи зовні автомобіля один чи кілька велосипедів, ви повинні відповідним чином скорегувати свій стиль водіння. Тому що одне діло, коли веліки добре тримаються багажника у статичному положенні перед початком поїздки, і зовсім інша, коли вони та їхні кріплення до багажника зазнають різновекторних навантажень на ходу. І майте на увазі, що сили, які впливають на цей вантаж, напряму залежать від швидкості, на якій водій виконує маневри.