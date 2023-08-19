Як переселенцям оформити субсидію: куди звертатися та які документи потрібні
Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", - йдеться в повідомленні.
Куди звертатися
Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:
- уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- сервісний центр Пенсійного фонду України.
Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:
- портал "Дія",
- веб-портал електронних послуг ПФУ,
- мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.
Які документи потрібні для отримання субсидії
- Заява про призначення субсидії
- Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства
- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
- Довідка про ВПО
Субсидії на опалювальний сезон
Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що субсидії на опалювальний сезон "обов'язково будуть", оскільки це пріоритетна допомога.
"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", - сказала вона.
Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.