Как переселенцам оформить субсидию: куда обращаться и какие документы нужны

Внутри перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица)", - говорится в сообщении.

Куда обращаться

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

центр предоставления административных услуг (ЦНАУ);

сервисный центр Пенсионного фонда.

Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

портал "Дія",

веб-портал электронных услуг ПФУ,

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.

Какие документы нужны для получения субсидии

Заявление о назначении субсидии

Декларация о доходах и расходах, в которой в частности декларируется состав домохозяйства

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

Справка о ВПЛ

Субсидии на отопительный сезон

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что субсидии на отопительный сезон "обязательно будут", поскольку это приоритетная помощь.

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Действии в один клик", - сказала она.

Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.