Как переселенцам оформить субсидию: куда обращаться и какие документы нужны
Внутри перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"В таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка о взятии на учет внутри перемещенного лица)", - говорится в сообщении.
Куда обращаться
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:
- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- центр предоставления административных услуг (ЦНАУ);
- сервисный центр Пенсионного фонда.
Жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- портал "Дія",
- веб-портал электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.
Какие документы нужны для получения субсидии
- Заявление о назначении субсидии
- Декларация о доходах и расходах, в которой в частности декларируется состав домохозяйства
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- Справка о ВПЛ
Субсидии на отопительный сезон
Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что субсидии на отопительный сезон "обязательно будут", поскольку это приоритетная помощь.
"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Действии в один клик", - сказала она.
Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.