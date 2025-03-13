Як пенсіонеру змінити банківські реквізити для виплат: інструкція

У випадку зміни банківських реквізитів або банку пенсіонеру необхідно надати відповідну інформацію до Пенсійного фонду України, щоб забезпечити своєчасне отримання пенсійних виплат.

Подати заяву на зміну виплатних реквізитів можна онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для цього авторизуйтеся на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натисніть на пункт "Внесення змін до пенсійної справи", оберіть "Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)".

Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи:

паспорт заявника;

ідентифікаційний номер;

реквізити банківського рахунку.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Стан опрацювання заяви на зміну виплатних реквізитів можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Пенсіонери в Україні

У січні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 343,6 тисяч осіб. Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 382,4 тисяч. Решта 1 млн 961,2 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.