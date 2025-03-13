Как пенсионеру изменить банковские реквизиты для выплат: инструкция

В случае изменения банковских реквизитов или банка пенсионеру необходимо предоставить соответствующую информацию в Пенсионный фонд Украины, чтобы обеспечить своевременное получение пенсионных выплат.

Подать заявление на изменение выплатных реквизитов можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для этого авторизуйтесь на веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе "О пенсионном обеспечении" нажмите на пункт "Внесение изменений в пенсионное дело", выберите "Заявление на изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)".

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

паспорт заявителя;

идентификационный номер;

реквизиты банковского счета.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, которые содержат более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветная, четкая и читабельная;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Состояние обработки заявления на изменение выплатных реквизитов можно посмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Пенсионеры в Украине

В январе 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 343,6 тысяч человек. Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 382,4 тысяч. Остальные 1 млн 961,2 тысяч пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.