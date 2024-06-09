Як отримати кошти на путівку до дитячого табору через "єОздоровлення": покрокова інструкція

Родини, що мають дітей з вразливих категорій можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору. Для цього достатньо скористатись програмою "єОздоровлення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
Цьогоріч за програмою "єОздоровлення" отримати безоплатні путівки зможуть:
Крок 1
Отримати сповіщення в Дії, застосунку "ПриватБанку" або від працівників соцзахисту. Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою тут.
Крок 2
Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні "ПриватБанку".
Крок 3
Отримати кошти на карту, 15 890 грн на одну дитину. Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7-18 років, які мають право скористатися програмою.
Крок 4
Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми.
Крок 5
Забронювати путівку. Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину.
Крок 6
Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.
У більшості шкіл України "останній дзвінок" пролунав 31 травня, після чого школярі вирушили на канікули. У цей період батьки часто розглядають літні табори, де діти під наглядом інших дорослих з корисним дозвіллям.
Зокрема, у багатьох областях працюватимуть пришкільні табори, переважно у червні. У таких таборах діти зможуть не тільки надолужити пропущене, а й розважитися.
Докладніше про те, чи працюватимуть дитячі літні табори цього року та як записати дитину - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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