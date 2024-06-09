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Як отримати кошти на путівку до дитячого табору через "єОздоровлення": покрокова інструкція

Фото: як отримати кошти на путівку до дитячого табору через "єОздоровлення" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Родини, що мають дітей з вразливих категорій можуть отримати кошти на путівку до дитячого табору. Для цього достатньо скористатись програмою "єОздоровлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Цьогоріч за програмою "єОздоровлення" отримати безоплатні путівки зможуть: 

  • діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
  • діти з багатодітних малозабезпечених сімей. 

Як скористатися програмою?

Крок 1

Отримати сповіщення в Дії, застосунку "ПриватБанку" або від працівників соцзахисту. Або перевірити, чи має родина право скористатися програмою тут

Крок 2

Відкрити картку зі спеціальним режимом використання для програми "єОздоровлення" у відділенні "ПриватБанку".

Крок 3

Отримати кошти на карту, 15 890 грн на одну дитину. Кошти нараховуються для всіх дітей у сім’ї віком 7-18 років, які мають право скористатися програмою.

Крок 4

Обрати заклад зі списку тих, що долучилися до програми. 

Крок 5

Забронювати путівку. Для цього потрібно звернутися до керівника обраного закладу, щоб він/вона надали згоду і підтвердили, що заклад може прийняти дитину.

Крок 6

Після приїзду дитини до закладу розрахуватися за путівку карткою.

Літні канікули в Україні

У більшості шкіл України "останній дзвінок" пролунав 31 травня, після чого школярі вирушили на канікули. У цей період батьки часто розглядають літні табори, де діти під наглядом інших дорослих з корисним дозвіллям.

Зокрема, у багатьох областях працюватимуть пришкільні табори, переважно у червні. У таких таборах діти зможуть не тільки надолужити пропущене, а й розважитися.

Докладніше про те, чи працюватимуть дитячі літні табори цього року та як записати дитину - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Детский лагерь