Як організувати пікнік без помилок: поради для ідеального відпочинку на природі
Навіть один вільний день можна перетворити на затишний пікнік з гарними враженнями. Головне - продумати все заздалегідь: від вибору місця до списку речей.
РБК-Україна підготувало практичні поради для тих, хто хоче відпочити на природі комфортно та з користю.
Де влаштувати пікнік: обираємо локацію
У місті чудово підійдуть сквери й парки - це зручно, безпечно й поруч магазини.
Любителям усамітнення сподобаються дикі куточки - балки, річкові коси або узбережжя.
У передмісті знайдете чисте повітря, тишу й мальовничі місцини, куди можна дістатись електричкою або авто.
Для великої компанії зручно орендувати турбазу з альтанками, мангалом і базовими зручностями. А якщо не маєте змоги виїхати - організуйте пікнік у дворі чи навіть на даху будинку. Головне - комфорт, тінь і можливість відпочити без зайвих турбот.
Що взяти із собою
Пікнік - це насамперед їжа, яку потрібно ретельно запакувати: у термосумку чи герметичних контейнерах. Найзручніше брати легкі страви: бутерброди, печиво, фрукти, а також воду, соки чи чай.
Не забудьте одноразовий або багаторазовий посуд, серветки, плед і засоби гігієни. Для затишку - подушки, ковдра, легкий одяг за погодою.
Обов’язково беріть аптечку, сонцезахисний крем і спрей від комах. Усе зручно розподіляйте по сумках: їжа - окремо, посуд - окремо, дрібниці - в рюкзак.
Не всі мають можливість поїхати у подорож, але пікнік доступний майже усім (фото: Freepik)
Комфорт і безпека: як зробити відпочинок приємним
Щоб комахи не зіпсували настрій, варто прихопити репеленти, спіралі чи москітну сітку. Слідкуйте за вогнем: мангал і вогнище завжди гасіть повністю. Перед їжею мийте руки або використовуйте антисептик.
Влітку важливо мати головний убір і пити багато води, щоб уникнути перегріву. Якщо є діти, не залишайте їх без нагляду біля води чи багаття. І обов’язково прибирайте після себе - природа має залишитися чистою.
Як зробити пікнік незабутнім
Окрім смачної їжі, створіть атмосферу - візьміть колонку з улюбленою музикою, м’яч, настільні ігри або книгу. Для романтичного пікніка підготуйте плед, свічки або гірлянду, фрукти й вино.
З дітьми можна запускати мильні бульбашки, повітряного змія або грати в рухливі ігри. Якщо виїжджаєте компанією, розподіліть завдання наперед: хто готує, хто бере мангал, а хто відповідає за розваги.
Добре продуманий відпочинок об’єднує людей і дарує справжню радість. А приємні емоції залишаться у пам’яті надовго.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти DIY Joy та Lifehacker.