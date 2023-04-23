Як онлайн перевірити стан готовності документів: покрокова інструкція

Так, для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом "Перевірка стану оформлення документів".

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:



1) вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;

2) вказати, для кого виготовляється паспорт;

3) ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;

4) ввести серію (за наявності) та номер цього документа;

5) дочекатися інформації стосовно готовності документа.



При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:

серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;

якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;

серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.

Важливо. Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.

Як повідомлялось, в Україні під час дії воєнного стану збільшили термін дії низки персональних документів громадян нашої країни, а також іноземців.

Нагадаємо також, що довідку внутрішньо переміщеної особи знову можна отримати через "Дію".