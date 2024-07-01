Як оформити паперову довідку ВПО: інструкція офлайн та онлайн

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть оформити паперову довідку про взяття на облік ВПО. Зробити це можна офлайн та онлайн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на юридичний порадник для ВПО.
У такому разі можна звернутися за місцем фактичного проживання до:
У разі безпосереднього звернення до уповноваженого органу, довідку видають у день подання заяви про взяття на облік, роздруковують на аркуші формату А4, підписують посадовою особою уповноваженого органу та скріплюють печаткою такого органу.
У результаті у вас буде паперовий примірник, і довідка буде відображатися в "Дії" також.
Оформити таку довідку онлайн можна для всієї сім'ї та навіть однієї особи.
Якщо звернутися за послугою онлайн, то в день звернення довідка з'явиться серед ваших електронних документів у застосунку "Дія".
Електронну довідку можна пред'являти на телефоні у застосунку разом з унікальним електронним QR-кодом чи штрих-кодом. Ви також можете ділитися електронною копією електронної довідки ВПО за умови, що отримувач підключений до Порталу "Дія".
У більшості випадків людина зі статусом ВПО може обійтися й довідкою у форматі онлайн. Паперовий примірник може знадобитися, коли роботодавець просить копію паперової довідки, щоб скористатися заохоченням за працевлаштування ВПО й отримати компенсацію, наприклад.
У такому випадку потрібна саме справжня довідка, а не роздрукований скриншот з "Дії".
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