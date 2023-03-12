Як оформити довідку про перебування військового у полоні: роз'яснення

Відповідна довідка входить до пакету документів, які потрібно, для отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень та додатково ще 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні.

Нещодавно Кабінет міністрів спростив процедуру отримання довідки. Відтепер для оформлення документу потрібно звернутися до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу чи іншого військового формування/органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

Звернутися можуть не лише самі військовослужбовці, але й їхні рідні, а також Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.

Заява на отримання довідка може бути написати у довільній формі, проте обов'язково потрібно вказати:

військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;

спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);

військове формування, правоохоронний чи інший державний орган, у штаті якого перебувала особа на момент полону;

період перебування у полоні.

Довідка оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.