Як оформити довідку про перебування військового у полоні: роз'яснення

Українські військові, які перебували у російському полоні, або їх рідні повинні отримати відповідну довідку. Цей документ потрібен для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відповідна довідка входить до пакету документів, які потрібно, для отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень та додатково ще 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні.
Нещодавно Кабінет міністрів спростив процедуру отримання довідки. Відтепер для оформлення документу потрібно звернутися до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу чи іншого військового формування/органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.
Звернутися можуть не лише самі військовослужбовці, але й їхні рідні, а також Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.
Заява на отримання довідка може бути написати у довільній формі, проте обов'язково потрібно вказати:
Довідка оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими. З російського утримання вдалося звільнити 1863 осіб, з яких 107 цивільних.
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