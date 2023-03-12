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Як оформити довідку про перебування військового у полоні: роз'яснення

Фото: військові, які перебували у полоні, повинні оформити відповідну довідку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові, які перебували у російському полоні, або їх рідні повинні отримати відповідну довідку. Цей документ потрібен для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідна довідка входить до пакету документів, які потрібно, для отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень та додатково ще 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні.

Нещодавно Кабінет міністрів спростив процедуру отримання довідки. Відтепер для оформлення документу потрібно звернутися до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу чи іншого військового формування/органу, який належить до Сил безпеки й оборони України.

Звернутися можуть не лише самі військовослужбовці, але й їхні рідні, а також Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених.

Заява на отримання довідка може бути написати у довільній формі, проте обов'язково потрібно вказати:

  • військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;
  • спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);
  • військове формування, правоохоронний чи інший державний орган, у штаті якого перебувала особа на момент полону;
  • період перебування у полоні.

Довідка оформляється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими. З російського утримання вдалося звільнити 1863 осіб, з яких 107 цивільних.

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