Як оформити допомогу з народження дитини, перебуваючи за кордоном: інструкція

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном і стали батьками, можуть отримати допомогу на дитину. Заявку на допомогу при народженні дитини можна подати дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.
Для цього один із батьків має подати заяву та відповідні документи до органу соціального захисту за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні, щоб отримати допомогу.
Для того, щоб отримати допомогу на дитину, необхідно:
Орган соціального захисту населення, до якого буде направлено заяву та документи, здійснить призначення допомоги. Кошти буде перераховано на особовий рахунок у банку.
Строк звернення за допомогою: 12 місяців від дня народження дитини (але строк продовжено на період дії карантину +1 місяць після його завершення).
У разі виникнення запитань звертайтеся до Національної соціальної сервісної служби України службу України: (044) 289-87-89, info@nssu.gov.ua
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робити, якщо дитина у Польщі втратила статус UKR.
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