Як оформити допомогу з народження дитини, перебуваючи за кордоном: інструкція

Для цього один із батьків має подати заяву та відповідні документи до органу соціального захисту за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні, щоб отримати допомогу.

Для того, щоб отримати допомогу на дитину, необхідно:

відкрити рахунок у банку для соціальних виплат (такий рахунок можливо відкрити віддалено без необхідності особистого відвідування банку);

заповнити заяву про призначення допомоги при народженні про дитину;

до заяви додати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку копії документів, що засвідчують народження дитини, з перекладом українською мовою;

надіслати поштою заяву та копії документів, що засвідчують народження дитини, до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) в Україні.

Орган соціального захисту населення, до якого буде направлено заяву та документи, здійснить призначення допомоги. Кошти буде перераховано на особовий рахунок у банку.

Строк звернення за допомогою: 12 місяців від дня народження дитини (але строк продовжено на період дії карантину +1 місяць після його завершення).

У разі виникнення запитань звертайтеся до Національної соціальної сервісної служби України службу України: (044) 289-87-89, info@nssu.gov.ua