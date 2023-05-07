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Як оформити допомогу з народження дитини, перебуваючи за кордоном: інструкція

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Неділя 07 травня 2023 14:52
Як оформити допомогу з народження дитини, перебуваючи за кордоном: інструкція Фото: Як оформити допомогу з народження дитини, перебуваючи за кордоном (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном і стали батьками, можуть отримати допомогу на дитину. Заявку на допомогу при народженні дитини можна подати дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.

Для цього один із батьків має подати заяву та відповідні документи до органу соціального захисту за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні, щоб отримати допомогу.

Для того, щоб отримати допомогу на дитину, необхідно:

  • відкрити рахунок у банку для соціальних виплат (такий рахунок можливо відкрити віддалено без необхідності особистого відвідування банку);
  • заповнити заяву про призначення допомоги при народженні про дитину;
  • до заяви додати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку копії документів, що засвідчують народження дитини, з перекладом українською мовою;
  • надіслати поштою заяву та копії документів, що засвідчують народження дитини, до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим (задекларованим) місцем проживання (перебування) в Україні.

Орган соціального захисту населення, до якого буде направлено заяву та документи, здійснить призначення допомоги. Кошти буде перераховано на особовий рахунок у банку.

Строк звернення за допомогою: 12 місяців від дня народження дитини (але строк продовжено на період дії карантину +1 місяць після його завершення).

У разі виникнення запитань звертайтеся до Національної соціальної сервісної служби України службу України: (044) 289-87-89, info@nssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що робити, якщо дитина у Польщі втратила статус UKR.

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