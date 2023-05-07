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Как оформить помощь по рождению ребенка, находясь за границей: инструкция

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Воскресенье 07 мая 2023 14:52
Как оформить помощь по рождению ребенка, находясь за границей: инструкция Фото: Как оформить помощь по рождению ребенка, находясь за границей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы, находящиеся временно за границей и ставшие родителями, могут получить пособие на ребенка. Заявку на помощь по рождению ребенка можно подать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

Для этого один из родителей должен подать заявление и соответствующие документы в орган социальной защиты на своем зарегистрированном месте жительства в Украине, чтобы получить пособие.

Для того чтобы получить помощь на ребенка, необходимо:

  • открыть счет в банке для социальных выплат (такой счет возможно открыть удаленно без необходимости личного посещения банка);
  • заполнить заявление о назначении помощи при рождении о ребенка;
  • к заявлению приложить выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке копии документов, удостоверяющих рождение ребенка, с переводом на украинский язык;
  • отправить по почте заявление и копии документов, удостоверяющих рождение ребенка в орган социальной защиты населения по своему зарегистрированному (задекларированному) месту жительства (пребывания) в Украине.

Орган социальной защиты населения, в который будет направлено заявление и документы, осуществит назначение помощи. Средства будут перечислены на лицевой счет в банке.

Срок обращения за помощью: 12 месяцев со дня рождения ребенка (но срок продлен на период действия карантина +1 месяц после его завершения).

В случае возникновения вопросов обращайтесь в Национальную социальную сервисную службу Украины службу Украины: (044) 289-87-89, info@nssu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что делать, если ребенок в Польше потерял статус UKR.

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