Как оформить помощь по рождению ребенка, находясь за границей: инструкция

Украинцы, находящиеся временно за границей и ставшие родителями, могут получить пособие на ребенка. Заявку на помощь по рождению ребенка можно подать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции .

Для этого один из родителей должен подать заявление и соответствующие документы в орган социальной защиты на своем зарегистрированном месте жительства в Украине, чтобы получить пособие.

Для того чтобы получить помощь на ребенка, необходимо:

открыть счет в банке для социальных выплат (такой счет возможно открыть удаленно без необходимости личного посещения банка);

заполнить заявление о назначении помощи при рождении о ребенка;

к заявлению приложить выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке копии документов, удостоверяющих рождение ребенка, с переводом на украинский язык;

отправить по почте заявление и копии документов, удостоверяющих рождение ребенка в орган социальной защиты населения по своему зарегистрированному (задекларированному) месту жительства (пребывания) в Украине.

Орган социальной защиты населения, в который будет направлено заявление и документы, осуществит назначение помощи. Средства будут перечислены на лицевой счет в банке.

Срок обращения за помощью: 12 месяцев со дня рождения ребенка (но срок продлен на период действия карантина +1 месяц после его завершения).

В случае возникновения вопросов обращайтесь в Национальную социальную сервисную службу Украины службу Украины: (044) 289-87-89, info@nssu.gov.ua