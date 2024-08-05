Як обрати школу для дитини-ВПО та які документи необхідні: пояснення юриста

Як обрати навчальний заклад

Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти, звертає увагу юрист. Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується. Це не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти.

"Простими словами, батьки можуть вільно обирати, в якій школі буде навчатися їхня дитина, однак, якщо в школі, за якою закріплена територія, на якій проживає сімʼя, місце дитині гарантується, то до інших шкіл вона буде зарахована лише за наявності вільних місць", - пояснює Ольга Луців.

Чи мають діти зі статусом ВПО право на першочергове зарахування

Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабміну від 12.03.2003 № 305, прямо передбачає право дітей з числа ВПО та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, на першочергове зарахування до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти, звертає увагу адвокатка.

Водночас час законодавство про загальну середню освіту таких формулювань не містить. У наказі МОН від 16.04.2018 р. №367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" передбачено, що право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти.

Тобто дитина-ВПО матиме аналогічне право на зарахування до закладу освіти, як і інші діти, що проживають на території, за якою закріплена школа, за умови пред’явлення довідки ВПО, пояснює фахівець.

"З цього приводу і МОН, і Освітній омбудсмен неодноразово надавали роз’яснення, що довідка ВПО і є документом, що підтверджує місце проживання, а, відповідно, і право на першочергове зарахування до школи за цим місцем проживання", – наголошує Ольга Луців.

Фото: Школа в Ужгороді (gettyimages.com)

Чи можуть відмовити у зарахуванні, якщо місць у школі немає

"Якщо ви надали довідку ВПО (а отже підтвердили місце проживання на певній території), відмовити у зарахуванні вам не можуть. Дитина має бути зарахована першочергово у "першій хвилі" до 1 червня відповідного року", - звертає увагу юристка.

Керівник закладу освіти може внести зміни до організації освітнього процесу, відкрити додаткові класи.

"Якщо ж ви хотіли б влаштувати дитину не за місцем проживання, а місць у тій школі немає, слід бути готовим до процедури жеребкування на вільні місця", - зазначає Ольга Луців.

Чи впливає місце навчання на виплати на проживання для ВПО

Серед переселенців побутує хибна думка, що місце навчання дитини завжди і прямо впливає на право на виплати ВПО, розповідає адвокатка.

"По-перше, це стосується лише ВПО, які звертаються за продовженням виплат ще на 6 місяців. По-друге, якщо батьки дитини "зайняті" (працюють офіційно, займаються підприємницькою діяльністю, зареєстровані в Центрі зайнятості), то місце навчання дитини значення не має і не може бути підставою для відмови у призначенні виплат", - пояснює вона.

Водночас для того, щоб один із дорослих мав поважні причини бути "незайнятим" та доглядати за дитиною, яка ходить до школи, з 1 вересня дитина має навчатися дистанційно (повністю або частково) за місцем фактичного проживання.

"До 1 вересня 2024 року діяла "пільга" і місце навчання дитини абсолютно не мало значення. До уваги бралася лише форма навчання", - додає юристка.

Фото: Навчання дітей-ВПО (gettyimages.com)

Які документи потрібні для зарахування дитини до школи

Для зарахування до школи один з батьків, опікун, інший законний представник, родич школяра має подати заяву (її скановану копію чи фотокопію) про зарахування. Заява може подаватися як особисто, так і факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб за вибором заявника, розповідає юрист.

В умовах воєнного стану в Україні заява подається у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їх копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.

Проте 1 серпня 2024 року набувають чинності зміни до наказу МОН від 16.04.2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”, який передбачає, що для зарахування дитини до закладу освіти одним із її батьків подається заява, у якій зазначаються відомості про серію, номер (за наявності) та дату видачі:

свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу повнолітнього вступника, який має намір здобувати загальну середню освіту;

медичної довідки встановленої форми (подається лише при зарахуванні на очну (денну, вечірню) форми(у) або при поєднанні цієї форми з іншими формами здобуття повної загальної середньої освіти);

відповідного документа про наявний рівень освіти (за наявності).

"За бажанням заявника замість зазначення відомостей у заяві про зарахування до неї додаються копії відповідних документів. Також слід пам'ятати, що варто надавати і копію довідки ВПО для підтвердження місця проживання на території, яку обслуговує ця школа", - звертає увагу Ольга Луців.

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Чи обов'язково мати медичну довідку для зарахування до школи

Одним з документів, відомості про який потрібно вказати (або ж надати сам документ), є медична довідка. Для отримання довідки у дитини повинні бути обовʼязкові щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

У ситуації, коли інформація про проведені щеплення дитини недоступна і немає можливості її отримати або ж відновити, згідно з законодавством необхідно пройти повторний курс щеплень, зауважує адвокатка.

"Відсутність оригіналу або копії медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні до школи. Однак для очного відвідування закладу освіти довідка є обов’язковою", - поперджає Ольга Луців.