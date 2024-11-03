Як обрати гуму: ТОП-5 питань про зимові шини для авто

Мало того, що зимові шини – покупка недешева, так ще й вибрати їх – ціла історія: сегмент, бренд, тип, модель… Спираючись на свій багаторічний професійний досвід автожурналісти rbc.ua відповідають на найбільш важливі запитання щодо зимових шин.

Про те, як визначитись з моделлю зимових шин для свого авто, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Зимові шини: європейські чи арктичні?

Не всі з водіїв навіть здогадуються, що зимові шини бувають двох категорій своєї зимової "завзятості", тобто європейські та арктичні. Європейські призначені для м'яких зим, з невеликими морозами, як з снігопадами, так і з дощами, як з слизькою, так і з мокрою чи сухою дорожньою поверхнею. Арктичні (вони ж скандинавські) шини призначені для справжньої зими – низьких температур, сипучого снігу на дорогах, зледенілих ділянок шляхів.

Європейські шини з точки зору українського водія добре підходять для чистого асфальту - холодного і вологого, для неглибокої снігової шуги. Однак на льоду ковзання розпочнеться раніше, ніж у арктичних шин. Шини європейського типу в Україні можуть купувати жителі великих міст, де комунальні і шляхові служби працюють добре. Нарешті, європейські шини дешевші за арктичні.

Арктичні шини добре загрібають як свіжий сніг, так і сипучій. Вони впевнено почуваються в мокрій сніговій каші і на льоду. На засніжених дорогах саме ці шини забезпечують кращу стабільність, гальмування та прискорення. Арктичні шини в Україні можуть бути рекомендовані тим, хто живе за містом, або часто переходить від очищеного асфальту до суто зимових шляхів.

Що краще – шиповані чи фрикційні?

Якщо взяти для порівняння абстракті шиповані і фрикційні шини одного цінового сегменту, шиповані будуть кращими для зими. Але – якщо йдеться про справжню зиму, з морозами і снігопадами. Шипи дають додаткові переваги на льоду і щільно вкатаному снігу, на підйомах, при рушанні і гальмуванні на слизькій поверхні. Одне слово, стикаючись з дилемою "шипи або липучки", починайте з умов, в яких працює ваша машина, і від власного досвіду попередніх зим. І майте на увазі: численні тести показують, що якісні фрикційні шини преміум-класу часто виявляються ефективнішими, ніж шиповані покришки економ-класу.

А якщо купити дешеву зимову модель?

Не варто неодмінно прагнути купити преміальну модель зимової гуми, особливо якщо ціна для вас має значення. При стриманому стилі їзди шини нижчого цінового сегмента забезпечать цілком безпечну експлуатацію автомобіля. Зазвичай відмінності дорогих шин виявляються в нештатних, екстремальних ситуаціях – екстреному гальмуванні, різких маневрах на швидкості. І якщо таких ситуацій уникати, великої різниці ви не відчуєте.

Крім того, майте на увазі, що частина переваг дорогих моделей стосуються не безпеки, а другорядних характеристик – комфорту на нерівностях, шумності кочення, опору руху, стійкості до пошкоджень. При тому що у важливих експлуатаційних характеристиках відмінності між преміальними моделями та моделями середнього цінового сегмента часто не такі вже й великі. Хоча у кожному випадку треба порівнювати конкретні доступні моделі і умови їх експлуатації.

Які зимові шини краще – широкі чи вузькі, великі чи малі?

Часто у власника є можливість вибирати між ширшою чи вужчою шиною – навіть за наявності одного комплекту дисків, в межах тих лімітів, що дають вимоги безпеки (по 10 мм в кожен бік від ширини диска). Якщо говорити про ширину фрикційної зимової шини, є дві важливі обставини:

- Вузьке колесо має більший питомий тиск на поверхню. А значить, кожен квадратний міліметр протектора буде сильніше тиснути на слизьку поверхню і краще видаляти з неї мікрошар води, яка є мастилом при ковзанні колеса.

- Широке колесо у плямі контакту з дорогою має більше ламелів (тонких розрізів протектора), які сумарно забезпечують краще зчеплення зі слизькою поверхнею.

Це означає, що на льоду ефективніше гальмує і розганяється широка шина. А на щільному (проте не зледенілому) снігу більш ефективно гальмує вузьке колесо: блоки протектора глибше провалюються в сніг, допомагаючи колесу зупинитися. Спробуйте прогнозувати, яке покриття найчастіше буває взимку на ваших постійних маршрутах, та робіть вибір.

Отже, однозначної відповіді на питання "широкі чи вузькі" немає – але є конкретна щодо загального діаметру і висоти профілю зимової шини: чим більше, тим краще. Бо такі колеса будуть піднімати машину вище над пухким снігом і над крижаними коліями. Найкращим чином цю пораду зможе реалізувати той власник, в якого для зими є окремий набір колісних дисків.

Як дізнатись, що шини – зимові?

Звісно, бувалий водій відрізнить зимовий протектор від літнього за великою кількістю ламелів, масивними блоками протектора і широкими доріжками між ними. Але для недосвідченого ока головна прикмета зимової шини – значок "гори та сніжинка", який ще називають 3PMSF – від англійської «3 гірські піки та сніжинка». І будьте обережні з маркуванням M&S: воно хоч і розшифровується як "бруд та сніг", за відсутності 3PMSF на легкових шинах означає не зимову, а всесезонну модель.

Коротко

Насамкінець залишилося нагадати, що змінити літню гуму на зимову потрібно в період, коли середньодобова температура опускається до +7 +8 С. Головний привід до цього той, що на холоді компаунд літніх шин значно твердішає і машина гірше тримається за дорогу. З іншого боку, на теплому асфальті зимовий протектор раніше допускає юз і блокування коліс. А шипованим шинам дуже шкодить їзда в теплу і суху погоду, бо шипам, які під час руху гріються у своїх гніздах, потрібне охолодження, якого важко отримати за плюсової температури.