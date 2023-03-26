Є всього 10 днів. Як обміняти права водія при зміні прізвища
Згідно з чинними правилами, при зміні прізвища українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головний сервісний центр МВС.
Офлайн
Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:
- паспорт,
- ідентифікаційний код;
- наявне посвідчення водія;
- документ, що підтверджує зміну персональних даних;
- медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).
У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість не більше 270 гривень.
Онлайн
Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також потрібна скан-копія паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.
Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою або забрати у сервісному центрі МВС.
Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.
Нагадаємо, в Україні не будуть анулювати закордонні паспорти через зміну правил транслітерації.
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