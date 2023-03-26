Є всього 10 днів. Як обміняти права водія при зміні прізвища

Згідно з чинними правилами, при зміні прізвища українці повинні протягом 10 днів обміняти права водія. Зробити це можна онлайн або офлайн.

Офлайн

Щоб замінити старі права на нові, необхідно звернутися до Сервісного центру МВС, маючи при собі:

паспорт,

ідентифікаційний код;

наявне посвідчення водія;

документ, що підтверджує зміну персональних даних;

медичну довідку (на час дії воєнного стану - необов'язкова).

У сервісному центрі нададуть послугу протягом робочого дня. Вартість не більше 270 гривень.

Онлайн

Замінити права онлайн можна через Електронний кабінет водія, заповнивши всі необхідні поля, а також потрібна скан-копія паспорта та документа, що підтверджує зміну персональних даних.

Отримати права можна поштою, кур'єрською доставкою або забрати у сервісному центрі МВС.

Термін надання послуги: до 15 днів, а вартість: 270 гривень за бланк та 294 гривні за доставку.