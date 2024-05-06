Як Норріс на Гран-прі Маямі першу перемогу в кар'єрі здобув: відео

На згасання стартових вогнів найкраще зреагував гонщик "Макларена" Піастрі, який піднявся на третє місце з шостої позиції на решітці, а от Перес із "Ред Булла" провалився нижче. Натомість лідерство втримав Ферстаппен ("Ред Булл").

Піастрі згодом обійшов пілота "Феррарі" Леклера та здавався головним конкурентом чинного чемпіона за перемогу. Проте, всі карти сплутав епізод на 28-му колі. Магнуссен із "Хааса" занадто оптимістично пішов атакувати Сарджента ("Вільямс") і просто вибив опонента з траси – сейфтікар.

Автомобіль безпеки виявився вкрай доречним для Норріса, який опинився в лідерах після того, як усі пілоти перед ним побували в боксах. Уповільнений режим дозволив британця заїхати в бокси з мінімальними затратами часу. Як наслідок, звідти він повернувся на першій позиції.

На рестарті Ферстаппен активно пресингував Норріса. Однак, пілот "Макларена" грамотно відзахищався, а потім від'їхав подалі від опонента. Нідерландець почав потрохи відставати з кожним колом і змушений був змиритися з другим місцем на фініші. Тим часом Леклер підібратися до нідерландця так і не зумів.

Для Норріса тріумф у Маямі став прем'єрний під егідою F1. Досі він 15 разів сходив на подіум, але жодного разу не перемагав. Успіх у Флориді також став першим для "Макларена" після сезону-2021. Доповнили топ-10 Перес, Сайнс ("Феррарі"), гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Цунода з РБ, Расселл ("Мерседес"), пілот "Астон Мартіна" Алонсо та Окон із "Альпін".

Класифікація Гран-прі Маямі-2024:

Ландо Норріс Макс Ферстаппен (+7.612) Шарль Леклер (+9.920)

Фото: Становище в загальному заліку пілотів і Кубку конструкторів після Гран-прі Маямі (twitter.com/F1)