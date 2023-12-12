Як наситити ЗСУ мінними тралами? В "Метінвесті" розповіли про виробництво і проблеми з його розширенням

"Наші перші зразки витримували 3-4 підриви, а катки мали пошкодження, і їх треба було ремонтувати. Після цього ми вдосконалили катки: останні наші зразки, які ми передаємо до війська, витримують вісім і більше підривів. Ми вже передали до війська вісім одиниць, і вони вже працюють. Іще два трали очікують, поки їх заберуть військові, п’ять - у процесі виробництва: думаю, що до кінця місяця ми їх теж завершимо й будемо передавати", - сказав Мироненко.

За його словами, на трали реагують і протипіхотні міни, але вони не завдають їм жодної шкоди. На відміну від протитанкової міни ТМ-62 - вона потужна, і один трал витримує лише до восьми підривів, після чого його потрібно ремонтувати. Через це ЗСУ потребують великої кількості тралів - виготовити які наразі складно.

"Зараз, без розширення виробництва, ми виготовляємо п’ять тралів на місяць, і безплатно передаємо їх до війська. Можливості збільшити потужності є. Але ми маємо дуже велику проблему - це люди. У нас недостатньо спеціалістів, які можуть сприяти збільшенню обсягів виробництва до 10, 15, 20 мінних тралів на місяць. Адже ми маємо і основне виробництво, яке треба забезпечувати, і інші військові речі, які ми робимо на волонтерській основі", - зауважив Мироненко.

За його словами, наразі компанія в рамках "Сталевого фронту" Ріната Ахметова працює спільно з Міністерством оборони, щоб створити сприятливі умови й отримати змогу набирати більше персоналу і збільшувати обсяг виробництва. Адже потреба військових - це понад 100 тралів на місяць, і її потрібно задовольняти.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн – це допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

Загалом же Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям понад 6,7 млрд грн з початку великої війни.