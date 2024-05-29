Як налаштувати швидкі та безпечні оплати через сайт: можливості для партнерів Portmone

Впровадження функції онлайн-оплати на сайті — один з важливих стратегічних кроків на шляху до створення масштабного та прибуткового бізнесу в ecommerce-середовищі. Це дозволяє підприємцям автоматизувати платіжну рутину і покращити клієнтський сервіс. Якщо інтернет-магазин пропонує можливість швидкої оплати карткою, його конкурентоспроможність зростає. Як обрати та інтегрувати технічне рішення для фінансових операцій? Одним з найкращих платіжних операторів є Portmone. Платформа надає своїм партнерам вигідні функції та забезпечує якісний інтернет-еквайринг. Подробиці — в матеріалі.

На що звертати увагу, обираючи платіжного оператора: ключові деталі

Сучасні платіжні сервіси активно конкурують між собою, пропонуючи різноманітні продукти та інструменти для отримання клієнтських оплат. Тому до вибору варто ставитися дуже відповідально. Важливо враховувати наступне:

Безпека і захист інформації. Майбутній партнер має гарантувати захист особистих і банківських даних ваших клієнтів. Наприклад, Portmone щороку успішно проходить PCI DSS аудит. Це підтверджує безпеку електронних платежів, що проводяться системою.

Безперебійність роботи. Переконайтеся, що оператор може забезпечити швидке і безперебійне опрацювання запитів на здійснення транзакцій навіть у пікові моменти. Це перш за все залежить від стабільної роботи серверів. Зауважимо, що Portmone гарантує доступність сервісів на рівні 99,97%.

Співпраця з надійними банками-еквайрами. Сервіси, що співпрацюють одразу з декількома популярними фінустановами, здатні забезпечити стабільність транзакцій без зайвих складнощів. Якщо виникає проблема, система здатна швидко переналаштувати приймання оплат через інший банк. Це зручно для платників і зовсім не відчутно для партнерів.

Наразі Portmone.com пропонує інноваційні інструменти для приймання оплат з можливістю підлаштовуватися під запит будь-якого бізнесу. Він відповідає всім вищезазначеним вимогам. Якщо ви маєте великий інтернет-магазин або продаєте товари в соцмережах чи групах у месенджерах, не вагайтеся та обирайте Portmone.

Що пропонує Portmone B2B-клієнтам

Portmone — один з найбільших незалежних багатоканальних провайдерів з онлайн-оплат, що має у своєму «арсеналі» як готові, так і кастомізовані рішення для малого, середнього та великого бізнесу. Партнери отримують:

гнучкі та прозорі тарифи — кожен підприємець може обрати рішення залежно від вимог і потреб;

просте й швидке підключення. Щоб почати приймати платежі, необхідно зареєструватися на сайті та налаштувати акаунт у кабінеті мерчанта. До речі, перевірити роботу сервісу та познайомитися з інтерфейсом можна в тестовому кабінеті навіть без реєстрації;

швидке надходження грошей на рахунки завдяки інтеграції з 32 банками України. Більшість операцій здійснюється протягом 30 хвилин. До того ж партнерам не потрібно підписувати прямі договори з банківськими установами;

цілодобова підтримка. Якщо виникнуть питання чи труднощі, партнери завжди можуть отримати консультацію професіоналів;

можливість надсилати клієнтам індивідуальні рахунки та інвойси на електронну пошту та в SMS.

На свій сайт або в мобільний застосунок підприємці можуть інтегрувати один з популярних методів здійснення транзакцій: GooglePay, ApplePay, PrivatPay, Visa Checkout тощо. Завдяки Portmone вам не доведеться сумніватися в безпеці та надійності онлайн-платежів. Технологія 3D Secure гарантує захист персональних даних платників в інтернет-просторі, а багаторівнева система фродмоніторингу транзакцій знижує ризики, пов’язані з шахрайськими діями.

Обирайте найзручніше рішення та найвигідніший тариф на Portmone.business уже сьогодні, щоб прискорити процес проведення транзакцій та спростити життя ваших клієнтів