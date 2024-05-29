Як налаштувати швидкі та безпечні оплати через сайт: можливості для партнерів Portmone

Впровадження функції онлайн-оплати на сайті — один з важливих стратегічних кроків на шляху до створення масштабного та прибуткового бізнесу в ecommerce-середовищі. Це дозволяє підприємцям автоматизувати платіжну рутину і покращити клієнтський сервіс. Якщо інтернет-магазин пропонує можливість швидкої оплати карткою, його конкурентоспроможність зростає. Як обрати та інтегрувати технічне рішення для фінансових операцій? Одним з найкращих платіжних операторів є Portmone. Платформа надає своїм партнерам вигідні функції та забезпечує якісний інтернет-еквайринг. Подробиці — в матеріалі.
Сучасні платіжні сервіси активно конкурують між собою, пропонуючи різноманітні продукти та інструменти для отримання клієнтських оплат. Тому до вибору варто ставитися дуже відповідально. Важливо враховувати наступне:
Наразі Portmone.com пропонує інноваційні інструменти для приймання оплат з можливістю підлаштовуватися під запит будь-якого бізнесу. Він відповідає всім вищезазначеним вимогам. Якщо ви маєте великий інтернет-магазин або продаєте товари в соцмережах чи групах у месенджерах, не вагайтеся та обирайте Portmone.
Portmone — один з найбільших незалежних багатоканальних провайдерів з онлайн-оплат, що має у своєму «арсеналі» як готові, так і кастомізовані рішення для малого, середнього та великого бізнесу. Партнери отримують:
На свій сайт або в мобільний застосунок підприємці можуть інтегрувати один з популярних методів здійснення транзакцій: GooglePay, ApplePay, PrivatPay, Visa Checkout тощо. Завдяки Portmone вам не доведеться сумніватися в безпеці та надійності онлайн-платежів. Технологія 3D Secure гарантує захист персональних даних платників в інтернет-просторі, а багаторівнева система фродмоніторингу транзакцій знижує ризики, пов’язані з шахрайськими діями.
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