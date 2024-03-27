Як налагодити сон, щоб зберегти здоров'я під час війни: поради психотерапевта

"Щоб налагодити сон без препаратів, треба, по-перше, зменшити кількість елементів, які збуджують. Це в основному гаджети, надлишок інформації. По-друге, є чіткі кореляти, що хороша фізична активність - не спорт, не тонізуючі заняття увечері, не спортзал на ніч - а елементарні прогулянки, легка фізична активність упродовж дня, особливо увечері, однозначно впливають на сон", - заявив він.

За словами психотерапевта, також потрібно прибрати надлишкові фактори - в першу чергу, це звуки, у другу чергу - світло.

"Навіть місяць у вікно - це вже частинка порушеного сну. Ми обставилися електронними циферблатами, вони навіть при закритих очах зменшують кількість мелатоніну ("гормону сну"). Харчування варто припинити за три-чотири години до сну, не вживати воду за годину-дві до сну, вживати ті продукти, які не викликають бродіння у кишківнику", - заявив Чабан.

Він додав, що також треба харчуватися так, щоб психобіотики виробляли серотонін.

"Вживати продукти протягом дня, наповнені L-триптофаном (деякі продукти мають підвищений його вміст - тверді сири, горіхи), з якого у кишківнику створиться серотонін - гормон щастя, задоволення, волі та мотивації, і який частково перетворюється у мозку на мелатонін. Значить, треба харчуватися, щоб психобіотики виробляли оці речовини", - заявив він.

Серед інших порад - знайти свій спосіб розрядки і відпочинку.

"Якщо ти "заряджаєшся" вдень, запитання - як ти розряджаєшся. Фізична активність, прогулянки, нехай тебе вигуляє собака, а не навпаки. Розмова з дружиною/чоловіком, дійсно щось релаксуюче, що для тебе значиме", - заявив він.

Чабан додав, що для когось фізична релаксація, руками робити, для когось - інтелектуальна.

"Я завжди раджу: для того, щоб добре спати, робіть вдома протилежну до вашого фаху роботу. Працюєте головою - значить удома працюйте руками. Працюєте на роботі руками - вдома працюйте головою. Це елементарні речі до ще якихось препаратів, в тому числі рослинних", - заявив він.